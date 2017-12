Det enkle svaret er at Barça er blitt mindre typisk Barça.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Neymar var Barcelonas nest beste spiller etter Lionel Messi. Den brasilianske angriperen er tippet til å vinne Gullballen når Messi og Cristiano Ronaldo er ferdige. Da han dro til Paris Saint-Germain i sommer, kostet han over to milliarder kroner.

Og det var ikke bare det at Barça mistet ham. De har ikke hatt en erstatter heller.

Men fotballen er ikke alltid logisk. Før dagens Clásico mot Real Madrid viser tabellen at Barça ikke har blitt dårligere, men bedre.

Kaos uten Neymar

Dette virker utrolig når man husker at det var full krise i klubben da PSG kjøpte Neymar ved å utløse utkjøpsklausulen. Og snart ble situasjonen enda verre.

FOTBALLSKRIBENT: Thore Haugstad.

Et desperat Barça hentet først en erstatter, den 20-årige lynvingen Ousmane Dembélé fra Borussia Dortmund, men tapet av Neymar var så traumatisk at de ønsket enda en spiller. Da de så prøvde seg på Philippe Coutinho, sa Liverpool nei.

Dermed Barça måtte bare håpe at Dembélé kom til å slå til.

Men så ble Dembélé langtidsskadet.

Dermed var Barças eneste offensive nykommer 29-årige Paulinho, brasilianeren som ble hentet fra kinesisk klubbfotball, og som ble ansett som symbolet på styrets inkompetanse i sommer. Da ligasesongen begynte, hadde Suárez attpåtil blitt skadet.

Håpet om tittelen virket allerede fjernt.

«MMM»

Så kritisk var situasjonen at den katalanske avisen Sport erklærte Messi som lagets eneste håp. Før hadde Barça hatt angrepstrioen «MSN» – Messi, Suárez, Neymar.

Nå måtte de sette sin tillit til «MMM» – Messi, Messi, Messi.

Hva har skjedd siden? Dembélé har fortsatt vært skadet og har knapt spilt. Suárez har kun nylig funnet formen. Coutinho spiller fortsatt i rødt.

Likevel har Barça åtte poeng mer enn på samme tidspunkt i fjor.

De har scoret flere mål og sluppet inn færre. De leder La Liga med 6 poeng og ligger 11 foran Real Madrid (med én kamp mer). Alt tilsier at de har blitt bedre uten Neymar.

Men hvordan?

«MSN»: Trioen Luis Suárez, Neymar og Lionel Messi var et mareritt for motstanderne. Her under en kamp mot Atletico Madrid i 2015. Foto: Siu Wu / AP

Spanias beste forsvar

Det enkle svaret er at Barça er blitt mindre typisk Barça.

De fleste forbinder Barça med 4-3-3 og festfotball: Tekniske spisser, små playmakere og spillere som fosser fremover. De slipper inn et par, men scorer enda flere. Både stilen og formasjonen har stort sett vært selvskrevne under de siste trenerne.

BARCELONA-SJEF: Ernesto Valverde. Foto: LLUIS GENE / AFP

Men i sommer gikk jobben til Ernesto Valverde. Selv om han spilte for Barça i en kort periode på slutten av 80-tallet, er ikke Valverde like bestemt på å følge klubbens DNA. I stedet har han lagt om til en formasjon klubben sjelden har brukt: 4-4-2.

Resultatet er et mer stabilt og solid lag. I stedet for å ha tre spisser som knapt jobber hjemover, har Barça nå fire midtbanespillere bak Messi og Suárez. Der hvor Sergio Busquets før var alene som anker, får han nå hjelp av Paulinho.

På dette tidspunktet i fjor hadde Barça sluppet inn 16 mål. Nå har de sluppet inn 7.

Ingen Neymar = Mer av Messi

Ulempen er at Barça også har mistet magi fremover, noe som er naturlig uten Neymar. De spiller fortsatt strålende fotball, men mangler den samme finessen.

Likevel er effektiviteten der ennå. De har scoret ett mål mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Én årsak er at Paulinho har vist seg som et overraskende godt kjøp, med seks ligamål fra midtbanen. En annen er at Messis rolle har endret seg. Før var han involvert i det meste Barça gjorde.

Nå er han involvert i alt.

Dette er en konsekvens både av formasjonen og av Neymar. Da Barça spilte 4-3-3, pleide de å fordele angrepene mellom Neymar på venstre og Messi på høyre. Nå som Neymar er borte, går en større andel av pasningene til Messi og Suárez.

Mens Messi har bøttet inn mål som alltid, med 14 på 16 ligakamper, har hans antall pasninger per 90 minutter steget fra 52,2 til 57,3. Det samme gjelder Suárez, med 27,4 til 31,3.

Dette til tross for at Barça har hatt ballen mindre enn før.

Nye kantspillere

Med andre ord har Barça løst Neymars fravær ved å stole enda mer på Messi. I tillegg har lagets backer fått bedre forutsetninger for å angripe.

Venstrebacken Jordi Alba har sagt at Neymar ga ham færre muligheter til å styrte nedover langs kanten. Siden Barça nå bruker fire midtbanespillere som ligger rimelig sentralt, får backene i praksis hele flanken alene.

– Jeg har mye mer plass å løpe på. Det er bedre for meg slik, sier Jordi Alba.

Tar man bort Messi, er Barça-spillerne med flest målgivende i La Liga faktisk Jordi Alba (5) og Sergi Roberto (4), midtbanespilleren som vikarierer på høyrebacken.

Denne balansen gir mening for Valverde. Uten Neymar er ikke Barça like kreative fremover, så de har kompensert ved å bli mer solide. Spørsmålet før el Clásico er imidlertid om denne formelen vil fungere mot et lag som Real Madrid.

Clásico-spørsmålet

MESSI-MAGI: Så lenge laget holder nullen, så vil Messi skape noe før eller senere, skiver Haugstad. Her ia ksjon mot Deportivo de La Coruna tidligere i uka. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Valverdes endringer er nemlig logiske mot små lag. Så lenge Barça holder nullen, vet han at Messi vil skape noe før eller siden. Det er nesten umulig for et «normalt» lag å stoppe argentineren i løpet av 90 minutter, og Barça har scoret i hver ligakamp under Valverde.

Større lag vil imidlertid ha sterkere forsvar og større forutsetninger for å stoppe Messi. Hva vil skje da?

Fordelen med «MSN» var tross alt at de kunne angripe fra så mange kanter. Om man satte to mann på Messi, ville Neymar få mer rom. Nå er Barça mer avhengige av Messi, noe som skaper en forutsigbarhet de store lagene kan straffe.

Om det blir tilfellet, vil dagens Clásico vise. Den gode nyheten for Barça er at de kun møter Real Madrid to ganger i året i La Liga. De bør kunne slå resten av lagene med sin nye modell.

Det vil si, så lenge Messi ikke blir skadet.