– Den sammenligningen med å være broren til Petter, som var så ekstremt god ... Jeg vet at jeg alltid vil være en lillebror i forhold til han. Men alt i alt synes jeg bare det har gitt mye. Det har ikke vært så slitsomt.

TREDJEMANN: Even Northug

Even Northug er på besøk hos pappa John på hjemgården Selli i Framverran. Han er den tredje i rekken av landslagsløpere i langrenn som har vokst opp her.

Han kommer rett fra markedsdager i Oslo. Der har han deltatt i innspilling av reklamefilmer for landslagets sponsorer.

Et lite håp

Det var blant annet den typen aktiviteter Petter Northug på tampen av sin karriere helst ville ha seg frabedt. For Even Northug er det en ære å endelig være blant dem sponsorene kan bruke.

Drøyt 26 år har det tatt å få plass på et landslag. Da Petter Northug var 26 år, hadde han allerede 13 medaljer fra VM og OL. Ni av dem var gullmedaljer. Han hadde vunnet femmila i tre internasjonale mesterskap på rad.

STOR BROR: Even Northug

Tomas Northug, som er Evens fem år eldre bror, hadde også både en individuell verdenscupseier og en VM-finale i sprint å vise til som 26-åring.

Even har måttet være mer tålmodig.

– Jeg har vært motivert. Jeg fikk jo gå verdenscup for første gang som 19-åring, så jeg har fått kjenne litt på det og gått mot de beste. Jeg vet selv hvor dårlig trent jeg har vært i forhold til dem. Så da har jeg liksom hatt et lite håp om at den dagen jeg klarer å bli sterk nok, så er jeg der, sier han.

Siste navn på blokka

Likevel innrømmer han at det har tæret på i perioder. For to år siden var han nær ved å legge opp.

– Den sesongen følte jeg at vi hadde gjort så mye rett i treningssesongen, vært så dedikert. Og så kommer jeg til sesongstart, og så går det så dårlig som det ... ja ... det er ille, for jeg ble parkert på Beitostølen. Jeg hadde ikke farten eller kroppen eller noe til å henge med de beste, og da blir du litt sånn ... Hva gjør du feil, liksom?

Han ble nummer 29 i den nasjonale sprintåpninga i 2019. Det gikk litt bedre utover vinteren, men langt fra bra. Even Northug følte han hadde stagnert som skiløper, og ble nesten overrasket da han ble tatt ut til å gå verdenscupsprinten på Konnerud i mars 2020.

– Jeg tipper jeg fikk gå som 15. mann i den 15-mannstroppen. Jeg var siste navn på blokka. Og jeg husker hvor mye det betydde da. Hadde jeg ikke gått der, så vet jeg faen, sier han.

Northug ble nummer 16, var nær ved å ta seg til semifinale. Til tross for en skuffende sesong, var ikke avstanden opp til verdenseliten avskrekkende.

– Det skal liksom ikke mer til. Og det er nesten flaut å tenke på hvor langt du kan grave deg ned, og plutselig bare få ny giv og ny motivasjon.

HJEMMEBANE: Even Northug

Den harde veien

Han trodde altså han hadde gjort mye smart før den sesongen.

– Det er litt sånn slag i ansiktet. Du føler du gjør alt rett fra mai, og så evaluerte jeg ganske hardt etter den sesongen, og da ser du at du har gjort feil. Da må du lære av det.

– Hvilke feil fant du?

– Det blir rett og slett for hardt for meg. Det blir litt for mye.

At det flere ganger har blitt litt for mye og litt for hardt, har kanskje bidratt til at Even Northug ikke har gått stabilt fortere før. Han var 16–17 år før han begynte å satse for fullt, og de siste junioråra var han mye syk. Treningsgrunnlaget var ikke det beste.

Som senior begynte han å kopiere mye av storebror Petters trening.

– Filosofien hans var kanskje i overkant tøff for min del. Det jeg var med på da, var kanskje litt tøft for meg med det grunnlaget jeg hadde da. Men med så dårlig trening som junior, trengte jeg kanskje den harde veien med noen tøffe år med trening. Jeg tok jo steg av det, konstaterer Even Northug.

De to siste sesongene har han bare blitt bedre og bedre. I sesongen som akkurat er avsluttet ble det tre finaler og fem topp 10-plasseringer i verdenscupen, og åttendeplass i sprintcupen sammenlagt.

Overraska storebror

Fjoråret til lillebror har også imponert storebror Petter.

– Det overraska nok både han, meg og dem rundt Even, og jeg er veldig stolt av at han fikk landslagsplass. Han er 26 år nå og du vet det er et VM i Trondheim i 25 så det er en fin tid å komme inn på. Jeg er spent på utviklingen hans når han kommer inn på landslag, sier Petter Northug til NRK.

– Hva slags råd gir du ham?

– Jeg prøver å komme med en del råd fra da jeg var aktiv. Det med å jobbe med svakhetene sine for å bli enda bedre og fortsatt ta vare på styrkene sine. Det er nok det som har gjort at han har blitt så god som han har blitt i år, mener eldstemann i søskenflokken.

Forstår ikke Helland-vraking

Fortsatt mangler en individuell pallplass, men den første verdenscupseieren kom på lagsprinten i Dresden 19. desember.

SEIERSBRØL: Even Northug

Det holdt til en etterlengtet plass på elitelandslaget for Northug, men skjebnen til seiersmakker Thomas Helland Larsen sier alt om hvor trangt nåløyet er. Larsen hadde også en individuell andreplass fra verdenscupen på Lillehammer, men fikk verken plass på elite- eller rekruttlandslag.

– Hva som har skjedd der, det vet jeg ikke. Det synes jeg er dumt, rett og slett, sier Even Northug og rister på hodet.

– Jeg så det var uttalt at han var for smal, men det er sprint skøyting da i Trondheim, og et rekrutteringslandslag skal vel, bør vel være sånn at «ok, han her har pallen nå, han er ganske ung, han må vi satse på fram til Trondheim». Trondheim er jo ikke noe Tour de Ski. Du trenger ikke å ta ut dem som blir nummer ti i alle verdenscuprennene, det er bedre å ta ut dem som kan gå så fort som han gjør, sier Northug.

VM-VEIEN: Even Northug

– Har blitt Even

Når han sier Trondheim, snakker han om ski-VM i Trondheim i 2025. Det er Even Northugs store mål. Der vil han helst kopiere storebror Petter fra sist det var VM i Norge, i 2011. Det vil si; vinne gull.

– Det har tidligere vært en drøm, men jeg begynner å se at det er mulig, sier han, mens en duft av vafler brer om seg i stua på Selli.

En synlig stolt far sørger for serveringa.

– Tredjemann. Han har vært tålmodig. Det var oppriktig veldig artig at Even også har klart å komme inn i nåløyet og få den muligheten på et landslag, sier John Northug.

Mens Even Northug selv synes livet som Petter Northugs lillebror først og fremst har gitt mye, er pappa John tydelig på at det også må ha medført et press.

– Det er klart han må ha følt på det. og har jobbet for at Even skal bli Even og ikke bror til Petter. Nå synes jeg han absolutt har tatt det steget. Han har blitt Even.