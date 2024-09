John Textor, styreleder for Eagle Football-gruppen som blant annet eier Lyon, uttalte onsdag at han er ganske sikker på at han kommer til å kjøpe Everton.

– Det er 90 prosent sjanse for at det skjer, men den nåværende eieren har også andre muligheter, sa amerikaneren under en pressekonferanse på treningssenteret til Lyon.

I august skal Everton-eier Farhad Moshiri ha gitt Textor en periode med eksklusivitet for å undersøke mulighetene for en overtakelse.

Textor sa at han planla å kjøpe Premier League-klubben i sitt eget navn.

– Jeg vil finansiere det selv. Jeg vil være kjøperen, ikke Eagle, sa Textor.

Eagle Football eier også Botafogo, den nåværende brasilianske serielederen, og Molenbeek, som rykket ned til den belgiske andredivisjonen forrige sesong.

I tillegg eier de også 46 prosent av Crystal Palace, en av Evertons Premier League-rivaler. I henhold til Premier League-reglene må Textor derfor selge Crystal Palace-andelen før han kan kjøpe Everton.