«Conte gjør en strålende jobb i Chelsea»

Chelsea ligger på fjerdeplass i Premier League, 18 poeng bak Manchester City. De er ute av ligacupen. I januar vant de én av fire ligakamper.

Onsdag tapte de 0–3 hjemme mot lille Bournemouth.

Naturligvis øker presset på trener Antonio Conte, som britiske aviser tror forlater klubben i sommer. Folk sperret derfor øynene opp da han onsdag hevdet at Chelsea overpresterer.

– Jeg gjør en strålende jobb, sa Conte.

Og han har faktisk et poeng.

I skyggen av City

Mye har nemlig endret seg siden Roman Abramovitsj dominerte overgangsmarkedet etter å ha kjøpt Chelsea i 2003. De blåkledde bør ikke lenger plasseres blant favorittene.

Omstendighetene tatt i betraktning, gjør de det faktisk bra.

De er fortsatt med i FA-cupen og mesterligaen. De ble slått ut av ligacupen av Arsenal, men det var i det minste i semifinalen.

I ligaen ligger Chelsea tre poeng bak Manchester United, som er på andreplass, og likt med Liverpool, som er på tredje. Topp fire er det beste noen av dem kan håpe på: Ingen tar City uansett.

Chelseas sesong har altså omtrent vært lik den til Liverpool og United. Men Conte har hatt en vanskeligere jobb enn Jürgen Klopp og José Mourinho.

TØFT Å KONKURRERE MED CITY: Pep Guardiola får som regel de spillerne han ønsker seg. Foto: Oli Scarff / AFP

Valuta for pengene

Chelsea har nemlig en overgangsstrategi som er ment å skape kontinuitet og valuta for pengene.

De to hovedprinsippene, ifølge britiske medier, er at signeringene ikke skal være til overpris, og at de skal være unge, slik at de kan være der lenge og eventuelt selges dyrt. Forhandlingene fikses av direktøren Marina Granovskaia. Conte kan komme med ønsker, men har ikke full kontroll.

Som oftest prøver Chelsea å gi Conte det han vil ha. Men om en spiller blir for dyr, går de heller videre til andrevalget eller tredjevalget.

Dette irriterer Conte, for det er ikke slik de gjør det i Manchester.

Øverste hylle

Der strekker de seg lengre for å sikre førstevalgene. City deler stort sett Chelseas strategi vedrørende unge spillere, men slenger en halv milliard på bordet for en høyreback om Pep Guardiola ønsker ham. Når City først går for en spiller, betaler de prisen.

Og om ikke det er nok, venter de heller til neste overgangsvindu.

Heller ikke United er redde for å betale mer enn markedsverdien. De har hentet Romelu Lukaku og Paul Pogba for rundt 1,7 milliarder kroner totalt, ifølge nettsiden Transfermarkt. De ga også 400 millioner for Nemanja Matic og gjorde Alexis Sánchez til ligaens best betalte spiller. Begge er 29 år.

Flere britiske aviser, The Guardian inkludert, har skrevet at Conte lenge har jaktet Leonardo Bonucci, Arturo Vidal og Alex Sandro. Men trioen har vært dyr, og både Bonucci og Vidal er 30 år.

Conte har ikke fått noen av dem.

Kan ikke konkurrere

I stedet har Chelsea valgt spillere som er yngre og billigere: Tiemoué Bakayoko, Antonio Rüdiger, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Álvaro Morata. Blant disse har kun Morata fremstått som Contes førstevalg.

Historien gjentok seg i januar. Både The Guardian og The Times skriver at Conte ville blåse nytt liv i forhandlingene om Sánchez, Virgil van Dijk og vingbacken Alex Sandro, som Chelsea jaktet i fjor. Men Sánchez dro til United og Van Dijk til Liverpool.

Conte fikk heller Olivier Giroud, Emerson Palmieri og Ross Barkley.

Totalt har Chelsea nå gått 700 millioner kroner i minus på spillerkjøp under Conte, ifølge Transfermarkt.

Tallet for City over samme periode er 3,6 milliarder, og Uniteds 2,6 milliarder. Gary Neville hadde rett da han nylig sa at Chelsea ikke lenger konkurrerer med Manchester-lagene på markedet. De henter ikke spillere fra øverste hylle.

Og da finnes det også grenser for hva slags resultater man kan forvente.

VALGTE IKKE CHELSEA: Conte ønsket seg Sanchez, som heller valgte Manchester United. Foto: Eddie Keogh / Reuters

Mirakelet

Av samme årsak var det så sterkt å ta tittelen i fjor. Conte har beskrevet den som et «mirakel».

Alt gikk veien. Chelsea spilte ikke i europeiske turneringer, en enorm fordel. De var ekstremt effektive foran mål, og ofte heldige foran sitt eget. De fikk knapt skader.

Så det var ikke rart at Conte advarte om at dette ikke ville skje igjen neste sesong. Omtrent så fort medaljene var delt ut, krevde han flere signeringer, og en større, bedre stall. Han sa det var en «farlig tid» og spådde hans «vanskeligste sesong».

Og han har fått rett.

Skadet og svekket

Chelsea har nå spilt 12 kamper mer enn på samme tidspunkt i fjor. De har virket utslitt til tider, og fått syv hamstringskader.

Få av rekruttene har slått til. Morata har slitt med skader og selvtillit, Bakayoko har ikke fylt skoene til Matić og Zappacosta har blitt benket. Drinkwater er ikke akkurat Pogba eller Vidal. Den eneste nykommeren som har virket stødig, er Rüdiger. Både Matić og Diego Costa har blitt savnet.

Før januar, da Sánchez og Philippe Coutinho byttet beite, hadde verken City, United eller Liverpool mistet nøkkelspillere. Alle hadde forsterket.

Chelsea er de eneste som har fremstått som svekket.

Conte er ikke feilfri her. Det var han som kom på kant med Costa, og Chelsea har også lånt ut en rekke talenter som kunne gitt stallen bredde. Man kan også si at Contes spillerkrav var vel dyre.

Men Conte kan si at han hadde fått langt flere av sine ønsker oppfylt, hadde han trent City eller United.

Diplomat søkes

Og det er derfor han klager støtt og stadig, over overganger og lite makt. Avisene skriver nå at forholdet til Granovskaia er dårlig. Han burde ikke sutre slik, men Conte klarer ikke dy seg.

– Jeg er ingen diplomatisk mann, sier han.

Kan man forstå Chelsea? Utvilsomt. De vil ikke betale overpris. Det er lurt å hente unge spillere. Dessuten har modellen fungert for dem: To ligatitler på tre år er ikke verst.

Det er klart at Conte ikke passer modellen. Om Chelsea bytter trener i sommer, vil de trenge en roligere type som er fornøyd med å gjøre det beste ut av det han får.

Men dette kan ikke skjule hvor tøff jobben har blitt. Chelsea skal nå slåss om tittelen uten å kunne konkurrere med rivalene om de beste spillerne. Slikt er vanskelig i de fleste sesonger, og spesielt denne, hvor skader, salg og tvilsomme kjøp har rammet stallen hardt.

Da er det heller sterkt av Conte å knive om andreplassen og avansement i FA-cupen og mesterligaen. Det er tross alt ikke lett å følge opp en ligatittel i Chelsea.

Spør bare Mourinho.