«Carlsen er en rebell. I hvert fall i egne øyne»

De to siste tingene Magnus Carlsen gjorde i offentigheten i 2019, var først å gå ut på Twitter og kritisere at han ikke ble nominert til Årets navn på Idrettsgallaen, for så å reise til Moskva og vinne to VM-titler i lyn- og hurtigsjakk.

Han smilte sannsynligvis like mye av det første som det siste.

Det å bryte ut av rekkene og offentlig mene man fortjener en nominasjon til Idrettsgallaen mer enn andre tilsier jo at man enten har enorm selvtillit eller et særdeles dårlig taperhjerte. Eller i dette tilfellet sannsynligvis begge deler. Særlig når man vet at støyen det medfører er som pur stillhet å regne sammenlignet med hva som er i vente få dager senere.

Forskjell på å bli satt i sjakk og i sjakk matt

Magnus Carlsen liker åpenbart å være en del av folket, som er de som bestemmer hvem som blir Årets navn i norsk idrett. Så lenge folket er enige med ham. For det Carlsen gjør nå, ved å ha orkestrert avtalen mellom det svenske spillselskapet Kindred og sin egen sjakk-klubb, er å arrangere omkamp i sin strid med hele den norske idrettsmodellen.

EN DEL AV FOLKET: Magnus Carlsen liker åpenbart å være en del av folket. Så lenge de er enige med ham. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Denne striden toppet seg jo tilsynelatende sist sommer. Avtalen med det svenske spillselskapet Kindred skulle gi Sjakkforbundet hele 50 millioner kroner over 5 år. Pengene skulle øremerkes utvikling av unge spillere. Og Magnus Carlsen lød oppriktig da han påsto dette var hans eneste beveggrunn for å ta konflikten hele veien til Sjakkforbundets kongress i starten av juli.

På veien hadde han også utfordret enda en av læresetningene i den norske idrettsbevegelse, da han selv betalte for medlemmer i sin nystartede sjakk-klubb, med det talende navn Offerspill. Men, for å bruke den mest banale sjakkterminologi: Det er forskjell på å være satt i sjakk og i sjakk matt. Magnus Carlsen kan dette bedre enn alle andre.

Som dagens offentiggjøring igjen viser.

Ingenting å vinne

Ingenting av det som har kommet frem om den nye avtalen indikerer at Magnus Carlsen har noe å vinne på den personlig. Annet enn å videreføre kampen mot det etablerte idretts-Norge. Sjakkens tidvise badboy er åpenbart en rebell i sinnet. Eller i hvert fall i egne øyne. Og kanskje trenger han nye utfordringer når sjakken ikke i tilstrekkelig grad gir det selv.

Sjakk er ikke en del av Norges Idrettsforbund og derfor ikke et medlem av den store norske idrettsfamilien, den som i vesentlig grad finansieres av tippemidler. Norsk Tipping betaler for sitt spillmonopol ved å føre en gedigen mengde penger tilbake til kultur, forskning og idrett. Og tviholder på symbiosen og den felles forståelse av rammeverket. Dette er med å forhindre Sjakkforbundet fra å kunne og ville bli en del av Idrettsforbundet, tross jevnlige samtaler i den retning.

Likevel var sjakk-Norge særdeles tydelige i sitt standpunkt mot å gå i åpen konflikt med den norske idrettsmodellen under sin kongress i sommer. Og avtalen med Kindred, som satte krav om aktiv kamp mot spillmonopolet, ble nedstemt med en ratio på 3:1.



Denne gang krever Kindred etter eget utsagn ingen profilering eller gjenytelser i forbindelse med avtalen med Offerspill. Hvilket gjør denne atskillig mye enklere å forsvare, såvel emosjonelt som politisk. Og Kindred trenger heller ikke å sette krav for å få dette til å være den reneste fornuft. Utgiften på fire millioner kroner er uansett for lengst tjent inn i form av publisitet det siste året. Særlig når det nye avtalen også tildels fremstår i et nesten positivt lys. – Spennede, er betegnelsen Simen Agdestein bruker overfor VG.

TREDOBBELT MESTER: Magnus Carlsen er nå tredobbelt regjerende mester i sjakk. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Fremtiden vil vise gevinsten av dagens trekk

Kindred og Magnus Carlsen har brukt tiden godt siden i sommer. Carlsen var, i følge far Henrik, utover høsten reelt preget i sitt spill av den tapte strid rundt avtalen. Men han kom mesterlig tilbake på slutten av året- og er ikke bare nå tredobbelt regjerende verdensmester i sjakk. Han virker også å ha funnet en ny og potensielt genial vei rundt begrensningene som ligger i det norske spillmonopolet, følelsesmessig som juridisk. Og ingen er vel egentlig overrasket.

Offerspill er å ofre en brikke for i et senere trekk å vinne noe mer og viktigere. Det har blitt spekulert i at klubbnavnet har vært et lite pek til NRKs sjakkekspert Torstein Bae, som er den som begynte å bruke begrepet om Carlsens spill. Bare fremtiden vil vise hvor stor gevinsten av dagens trekk er.

ALT Å TAPE: Ingenting av det som har kommet frem om den nye avtalen indikerer at Magnus Carlsen har noe å vinne på den personlig. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Men det er ingen tvil om at avstanden fra vårt sjakkunikum til det etablerte idretts-Norge aldri har vært større. Og kommer neppe til å minske. Får Offerspill SK den ønskede effekten av millionene, er veien tilbake til ønsket om å utvide avtalen til å omfatte hele Sjakkforbundet kortere enn den siden i sommer har kunnet virke.

Sjakkspillet skal være en kombinasjon av regning og harmoni, skriver Aage G. Siversten i sin bok Magnus fra 2015. Den største sjakkspiller verden kanskje har sett er veldig god på det å kalkulere. Men har nå én gang for alle tatt livet av illusjonen om harmoni.