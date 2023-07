«Blir overvakte» av desse ringane: – Fortel deg når du får mensen

Det er ein detalj som er vanskeleg å leggje merke til om ein ikkje er klar over det.

Men fleire av spelarane på landslaget, blant dei Maren Mjelde, Emilie Haavi og Ingrid Syrstad Engen har han.

LITEN DETALJ: Ingrid Syrstad Engen sett med ringen på trening. Foto: Lise Åserud / NTB

Han skil seg kanskje litt ut frå dei fleste ringar, ettersom han er ganske brei og fleire bruker han på peikefingeren.

Men den viktigaste forskjellen – han er «smart».

Varslar om menstruasjon

– Eg trenar med han, søv med han og har han eigentleg på så mykje eg kan, seier Emilie Haavi til NRK.

Ho bruker ringen stort sett heile tida bortsett frå når ho speler kamp og dei ikkje har lov.

Men han er ikkje til pynt. Og sjølv om Ringenes Herre blei spelt inn i New Zealand, er det ikkje den ringen. Det er rett og slett ein «smart-ring».

«PUT A RING ON IT»: Haavi viser fram smart-ringen som ho bruker stort sett heile tida. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det er eigentleg berre eit ekstra verktøy for å prøve å få litt oversikt over eigen kropp og kva han treng meir av som til dømes søvn, som vi veit er veldig viktig. Så eg synest eigentleg berre det har vore spennande å sjå kva som skjer og korleis ting står til, seier Haavi.

Maren Mjelde bruker også ringen. Til liks med Haavi bruker ho den mest for å overvake søvnen sin, men fortel at han også kan bli brukt til andre ting.

– Han har litt andre funksjonar også som eg synest er bra. Han fortel deg når du får mensen, til dømes. Med tanke på kroppstemperatur og sånn. Så det er eit veldig greitt verktøy for oss damer, seier Maren Mjelde til NRK.

Ho påpeiker at ho akkurat har gått til innkjøp av ringen, men har tru på positiv effekt.

– Om det er ein liten prosent som gjer deg betre, så tar eg den, seier Mjelde.

DEN EINE RINGEN: Her ser ein Mjelde med ringen på trening. Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen har ikkje på ring. Foto: Lise Åserud / NTB

Ekstremt fokus

Søvn og kontroll på restitusjon blir nemnd som dei viktigaste grunnane til at spelarane bruker ringen, men ein av grunnane til at det kan vere viktig å vere klar over menstruasjonen, er endringar i kroppen som kan forstyrre søvnen.

– Han fortel deg kanskje kvifor du ikkje søv så godt, fordi kroppstemperatur blir høgare når du er i veka før syklus. Så eg synest det er veldig greitt å få ei påminning på det, seier Mjelde, før ho påpeiker:

– Så er det ikkje sikkert det fungerer for alle, men å bli meir klar over sånne her ting, medviten på sin eigen kropp, det trur eg har sjukt mykje å seie. Då kan ein fange opp signal tidlegare, ein veit kva ein treng, seier Mjelde.

NY BRUKAR: Mjelde har ikkje brukt ringen lenge, men håpar han kan bidra positivt. Foto: SAEED KHAN / AFP

For Haavi sin del har bruken av ringen vore positivt.

– Finst det ulemper? Kan ein bli for opptatt av sånne ting?

– Eg har fått litt spørsmål om det, men erfaringa mi er vel at, mest med tanke på søvn kanskje, at dei nettene eg føler at eg har sove veldig dårleg, så har eg heller blitt kanskje litt positivt overraska over at eg faktisk har sove betre. Og dei nettene eg har sove bra, så kjenner eg at han er ganske nøyaktig, så for min del har det vore meir at eg har blitt positivt overraska, seier Haavi.

Ingen trendsetjar

Mjelde fortel at ho langt frå er tidleg ute på denne «trenden», og at klubben hennar Chelsea er langt framme i skoen på denne fronten. Også Barcelona, der mellom anna Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen speler, skal ha tatt i bruk ringane.

– Det er veldig mange i klubben som bruker han. Vi har blitt veldig oppmoda til å bruke han, fortel Mjelde.

Ho blei oppmoda av ein spesialist på temaet til å bruke ringen og få meir kontroll på restitusjonsprosessen.

– Helsa til kvinner er heilt annleis enn helsa til menn. Det her er snakk om marginar, og viss ein kan få kontroll på kroppen, så er ein flinkare til å ta vare på han og kan kanskje forhindre skadar.