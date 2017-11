«Alle» vil ha Warholm: – Det er en helt annen interesse for meg nå

– Jeg synes det er fint jeg, at alle vil ha en bit av meg, sier en populær Karsten Warholm.

Neste sesong får nemlig verdensmester Warholm mulighet til å konkurrere i halvparten av alle Diamond League-stevnene som arrangeres. For nordmannen har bidratt til at 400 meter hekk er blitt så populær at sju byer nå skal ha øvelsen på programmet – mot fem forrige sesong.

Spår ny stor Warholm-sesong

Det ble kjent da Diamond League-programmet for 2018 ble gjort kjent torsdag. Warholm vil ikke avsløre hvilke stevner han vil satse på neste sesong, annet enn at han garanterer at han vil løpe på Bislett om han er skadefri.

– Det er en helt annen interesse for meg i år, og da er jo presset høyere også. Jeg får hvert fall reist litt rundt i verden da. Det er gøy, men jeg er mest fornøyd med at jeg får løpe på Bislett, sier 21-åringen.

Både Karsten Warholm og Steinar Hoen er fornøyde med at førstnevnte skal løpe på Bislett neste sommer. Foto: Anders Engeland / NRK

Stevnedirektør for Bislett Games, Steinar Hoen, har jobbet hardt for å få 400 meter hekk på plass på programmet i år. Det fikk han til, og nå gjelder det bare å samle sammen verdige konkurrenter til Warholm.

– Det er moro at 400 meter hekk har blitt «oppgradert» i Diamond League-systemet på grunn av hans suksess. Nå må jeg begynne å sope sammen de aller beste løperne, slik at Karsten skal få konkurranse. Det er ikke lett, sier Bislett-direktøren og smiler.

Den tidligere høydehopperen er imponert over hva Warholm har fått til så langt i karrieren.

– Han har skapt seg et navn, og hvis han gjør tilsvarende neste sesong kan han bli et av de aller største navnene på den internasjonale scenen, sier han.

Ingen økonomiske bekymringer

Bislett-sjefen sier også at den sensasjonelle fjorårssesongen gjør at det unge hekkstjerneskuddet ikke trenger å tenke på penger.

– Nå er han på et nivå der han får godt betalt bare ved å stille opp, og enda mer hvis han presterer. Så det økonomiske er ingen store bekymring for Karsten, sier han.

21-åringen selv sier han ikke bryr seg så mye om pengene.

– Jeg kommer ikke til å stille opp bare for å stille opp. Jeg vil gå for finale i alle stevnene jeg deltar i, sier han.

Warholm er nominert i kategorien «Årets Rising Star» under Det internasjonale friidrettsforbundets årlige galla i Monaco fredag kveld. Han er også på plass i salen.