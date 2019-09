«Alle» snakker om Barcelonas 16-åring: – Har aldri sett noen som ham

Messi har fulgt Barcelonas kamper fra tribunen de siste ukene på grunn av en leggskade. I mellomtiden har det 16 år gamle stortalentet Ansu Fati skrevet seg inn i historiebøkene ved en rekke anledninger.

Med både Messi, Suarez og Ousmane Dembélé på skadelisten, har talentet fått sjansen – og briljert.

Fati ble klubbens yngste spiller siden 1941 da han seriedebuterte for klubben 25. august.

31. august ble han også tidenes yngste som har scoret for Barcelona i La Liga da han kom inn for Barca i 2. omgang i oppgjøret mot Osasuna.

To uker senere fortsatte 16-åringen å imponere da han scoret kampens første mål allerede etter to minutter i 5-2-seieren over Valencia på hjemmebane.

Ifølge statistikktjenesten Opta var 16-åringen tidenes yngste til å både score mål og ha målgivende pasning i en La Liga-kamp.

– Drømmen til enhver gutt på La Masia (Barcelonas juniorakademi) er å debutere på Camp Nou. Å få være på den arenaen sammen med verdens beste spillere var en uforglemmelig opplevelse, sier han, ifølge Talksport.

– Jeg kunne ikke tro at det var sant.

TIDENES YNGSTE MÅLSCORER: 31. august ble han den yngste som har scoret for Barcelona. Foto: Ander Gillenea / AFP

Verdt 990 millioner

Hvem er så dette fenomenet?

Fati er opprinnelig fra Guinea-Bissau i Vest-Afrika, men familien flyttet etter hvert til Spania og Herrera, der faren bodde. Da var han seks år gammel.

– Alle snakket om det, men jeg ante ikke hvor god han var, forteller faren Bori Fati i et intervju, gjengitt av UEFA.com.

Og det var nettopp i Herrera han startet sin gryende fotballkarriere på spansk jord.

Etter et kort opphold i Sevilla har han imidlertid vært tilknyttet Barcelonas juniorakademi siden 2013 – før han altså fikk sjansen på A-laget i august.

Nå har han fornyet kontrakten med den katalanske klubben frem til 2022, som har satt utkjøpsklausulen på 16-åringen på hele 990 millioner kroner i håp om at de får beholde Fati. Hos Real Madrid er de fremdeles misfornøyd med at de tapte kampen om spissjuvelen.

Også det spanske og det portugisiske landslaget har kranglet om spilleren, men ifølge Marca.com har Fati bestemt seg for å spille på det spanske landslaget.

Siden 16-åringens far bor i Spania, og Guinea-Bissau er en tidligere portugisisk koloni, har han muligheten til å spille på disse landslagene.

– Han er juvelen

Men hvor god er han egentlig? Han er tross alt bare 16 år, og for noen uker siden var det svært få som hadde hørt om ham.

– Jeg har fulgt fotball i 50 år og jeg har aldri sett noen som ham. Han er ikke redd for noen, sier Fatis første trener, José Luis Pérez Mena til spanske AS.

Pérez Mena trente ham under oppholdet i Herrera.

Barcelonas tidligere keeper Victor Valdés er nå klubbens U19-trener. Han er ikke i tvil når det gjelder Fati.

– Han er juvelen på La Masia, forteller han,

Messi tilbake

Likevel, nå er Lionel Messi på vei tilbake. De siste rapportene tyder på at klubbens superstjerne er friskmeldt. Det samme er Luis Suarez.

Andy West, som følger spansk fotball for BBC, skriver at selv om Fati har fått en fantastisk start, er det lite trolig at 16-åringen allerede nå kan konkurrere med Messi, Suarez og Antoine Griezmann.

Barcelona-trener Ernesto Valverde presiserer at klubben må være tålmodige når det gjelder den unge spissen, men sier at 16-åringen har det lille ekstra – noe helt spesielt.

– Han er en spiss som er langt mer moden enn det alderen skulle tilsi. Han trener som om han spiller, forteller han.

PS: Barcelona spiller sin første mesterligakamp for sesongen mot Borussia Dortmund tirsdag klokken 21.00.