–​​​​​​​ Forren på veg til Brann

Ligaer avlyser sesongavslutning

Både League One og League Two avlyser resten av sesongen og rangerer tabellane ut frå gjennomsnittspoeng.



Det betyr at Coventry og Rotherham rykkjer opp i Championship, og at Tranmere, Southend og Bolton rykjer ned i League Two.



I League Two rykkjer Swindon, Crewe og Plymouth opp. Nedrykket er uvisst. Det kan bli Stevenage eller Macclesfield, eller ingen av dei.



Men playoff-kampane i begge divisjonar skal spelast i løpet av juni. I League Two er det Wycombe, Oxford, Portsmouth og Fleetwood som skal spele om den siste opprykksplassen. I League Two er det Cheltenham, Exeter, Colchester og Northampton.