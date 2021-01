– Synet er definitivt påvirket

Norsk VM-håp skadet på trening: – Beinet hang i en helt unaturlig stilling

Mikael Gunnulfsen brakk leggbeinet i et fall på trening lørdag. NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mener 27-åringen kunne vært et medaljehåp for Norge på VM-femmila i Oberstdorf.