– Zlatan gjør landslagscomeback

Ingen norsk jubel i utforbakken

Verken Kjetil Jansrud eller Henrik Røa fikk til det helt store i utforrennet i Saalbach. Det var likevel Røa som var best av de to på en 17.-plass, Jansrud havnet på plassen bak. Kun 24 hundredeler skilte de to. Ingen, verken nordmenn eller andre, klarte å hamle opp med den nylige verdensmesteren Vincent Kriechmayer, som var best av samtlige.