– WADA klarerer 95 russiske utøvere

WADA klarerer 95 russiske utøvere som har vært undersøkt for å ha vært involvert i Russlands påståtte dopingprogram. Det er New York Times som skriver dette. Avisen viser til en rapport fra WADA, der det står at man ikke har funnet tilstrekkelige bevis mot utøverne. Det er ikke kjent hvilke utøvere det er snakk om.