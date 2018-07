– IAAF har foreslått tre års karantene ved nasjonsskifte. Vi kommer til å foreslå en olympisk syklus på fire år, sier Europas friidrettspresident Svein Arne Hansen.

Kommende helg skal det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) avgjøre hvilke regler som skal gjelde for utøvere som skifter nasjonalitet.

REGLENE SKAL AVGJØRES: Europas friidrettsSvein Arne Hansen vil foreslå en olympisk syklus på fire år. Foto: BEN STANSALL / AFP

Hansen påpeker at noe av grunnen til at de vil foreslå en olympisk syklus er fordi utøverne ved slike overganger vil måtte stå over et OL og at det har vært for mye juksing.

– Overgangene har ofte vært gjort opp på kammerset mellom to forbund, og der kanskje også penger har vært involvert. Det er det vi vil til livs, og jo lengre karanteneperioden varer, desto bedre er det for en fair konkurranse, sier Hansen.

Han legger til at Europa står samlet her og at han og hans forbund har fått støtte fra utøverorganisasjonen i IAAF i forslaget om karantene i fire år.

– Vi skal være fornøyd med tre år, men det hadde vært bedre med fire.

– Det er viktig at det blir innført

Hansen og forbundet får også støtte i forslaget fra langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal som synes det er bra at dette temaet gjøres noe med.

– Jeg tror det er viktig å ha den OL-perioden som en regel. Det er viktig at det blir innført. Det er også betryggende for de utøverne det gjelder. Det skal være en grunn til at man bytter nasjon, ikke bare for å delta i et OL eller et mesterskap, påpeker Grøvdal.

Grøvdal har fått erfare hvordan nasjonsovergangene kan påvirke mesterskapene, både da hun deltok i EM i Amsterdam og spesielt under EM i terrengløp i 2016. Der tok Grøvdal bronse, mens Tyrkia, bestående av kenyanere som hadde byttet nasjonalitet, tok gull og sølv.

Karoline Bjerkeli Grøvdal under EM i Amsterdam der hun tok bronse. Tyrka vant også dette løpet. Foto: Maja Suslin/TT, Maja Suslin / NTB scanpix

I EM i Amsterdam ble Tyrkia fjerde beste nasjon med en tropp der 17 av 48 utøvere var født og oppvokst i andre land.

– Min erfaring når det kommer til for eksempel Tyrkia er at det ofte er utøvere som på en måte blir kjøpt og betalt, spesielt fra afrikanske land, og at de får penger og et godt liv mot at de tar medaljer. Det i seg selv er jo ikke bra, sier Grøvdal.

Reglene ble misbrukt

IAAF-president Sebastian Coe sa etter mesterskapene i 2016 at gjeldende regler ble manipulert og misbrukt.

IAAF president Sebastian Coe Foto: Ronald Zak / AP

– Jeg har snakket med mange nasjonale forbund som regelmessig får lister over utøvere som er tilgjengelige for handel. Det er et system vi ikke kan leve med, sa Coe da.

I februar 2017 bestemte IAAF seg for å lage regler for overganger, og i mellomtiden fikk ingen lov til å skifte nasjon. Det er de nye reglene IAAF skal vedta på sitt styremøte i Buenos Aires denne uka.

– Det er viktig å understreke at dette gjelder deltaking i mesterskap, ikke Bislett Games eller andre stevner, så det er ikke noe konkurranseforbud vi vil innføre, sier Hansen.

Det vil likevel finnes unntak. Familiære grunner kan gi kortere karantene, det samme med flyktninger som kommer til et nytt land.

– Et EM skal være et europamesterskap

Sportssjef Håvard Tjørhom i Norges Friidrettsforbund ser positivt på endringene.

– Det er i sportens interesse at en får stoppet de raske skiftene. Et EM skal være et europamesterskap, sier Tjørhom.