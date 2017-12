– Vi kan synge nasjonalsangen i garderoben

Landslagssjefen gjør sine siste forberedelser med det norske laget før de skal møte gigantene fra øst i kveld. Han er spent på hva det norske laget kan prestere.

– Selv om de stiller med et slags B-lag er dette stjernespillere som kommer til Hamar i kveld. Vi får nok å henge fingerene i, sier han.

– En kjip situasjon for alle

6. desember ble det klart at russiske utøvere kan konkurrere i OL i vinter under nøytralt flagg. Thoresen, som trekker Russland frem som favoritter i OL, er ikke redd for å møte uærlige utøvere.

– Det er jo en kjip situasjon for alle, men jeg kan ikke huske at noen av ishocheyspillerne har blitt tatt. Vi setter pris på at dem er her i Hamar.

Den russiske landslagssjefen Ilya Vorobiev bruker ikke energi på IOC sin avgjørelse.

– Det er hva det er. Vi skulle helst vært der under det russiske flagget, men vi drar uansett. Det er mye politikk inne i bildet, og jeg er ikke så veldig inne i det, sier han.

VIL SYNGE I GARDEROBEN: Skulle Russland ta gull i OL vil Viktor Tikhonov og laget synge nasjonalsangen i garderoben. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Vi er russiske i våre hjerter.

Viktor Tikhonov som er lagkameraten med Patrick Thoresen i SKA St Petersburg, tror det blir gøy for Russland å spille i OL, selv om det er under nøytralt flagg.

– Det viktigste er at vi drar. Vi vet i hjertene våre at vi er russiske, det vet fansen vår også. Det er det som betyr mest.

Hvis Russland skulle finne på å vinne OL, blir det uten at det spilles nasjonalsangen på mealjesermonien. Tikhono har funnet løsningen på det problemet.

– Vinner vi gull kan vi synge nasjonalsangen i garderoben.

Han hyller sin norske lagkamerat før kveldens kamp.

– Vi elsker han, han har god karakter og er en leder. Alle de beste øyeblikkene med laget er med han.

UNNER RUSSLAND GULL: Patrick Thoresen unner Russland gull i OL, om ikke Norge skulle klare det. Foto: NRK

Unner Russland gull

Patrick Thoresen føler med sine russiske lagkamerater. Han er trygg på at de er rene for doping.

– Jeg vet at guttene er veldig sugne på å spille i OL, men det er en tøff situasjon for dem, sier han.

– Hva unner du Russland i et OL når det gjelder hockey?

– Gull, hvis ikke vi tar det selv da, sier Thoresen.

Norge møter Russland klokka 20:00 i kveld.