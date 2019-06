– Vi bryr oss ikke om hva andre tenker. Vi fortjener å være her

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var en innbitt og fokusert landslagskaptein som møtte pressen til en siste prat før kvartfinalen mot England. Mjelde sier hun føler at hun nå vet alt hun trenger om motstanderen.

– Vi har sett de spille her nede og har så god kontroll som vi kan ha. Vi har gjort en god analyse og føler oss klar, sier hun.

Hun medgir at England blir en tøff nøtt. Laget har hatt en voldsom utvikling de siste årene, og få vet det bedre enn Norge.

– Vi var best

I VM for fire år siden møttes Norge og England i åttedelsfinalen. På den tiden hadde ikke de engelske kvinnene gjort det helt store i verdensmesterskap før, og de fleste holdt Norge som favoritter i kampen.

Men England overrasket Norge, og vant til slutt kampen 2–1. Norge røk ut, mens England til slutt tok sin første VM-medalje noensinne da de til slutt fikk bronsen.

MEDALJE: Maren Mjelde og Norge sikter mot medalje i VM. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Det er en kamp som fortsatt irriterer spillerne som var med da. Mjelde spilte den gang på Norges midtbane.

– Det var en kamp vi var veldig gode i. Alle som så den, så nok at vi var best, men vi var ikke kliniske nok. Vi røk brutalt ut, sier Mjelde, før hun understreker:

– Men det er fire år siden, og det er en ny kamp i morgen.

Landslagskapteinen spiller selv i England, og der ser hun utviklingen på nært hold.

– Det har skjedd en enorm utvikling i England generelt, spesielt på klubbsiden, og det får England godt betalt for nå, mener hun.

– Vi fortjener å være her

Mjelde, Maria Thorisdottir og nå også snart Guro Reiten spiller i Chelsea, og kommer til å møte flere lagvenninner. Blant annet Englands store stjerne, målsniken Fran Kirby.

SUPERSPISSEN: Fran Kirby, lagvenninne med Mjelde og Maria Thorisdottir, er én av spillerne å se opp for i kvartfinalen. Foto: ADAM HOLT / Reuters

– Det var noe vi snakket om før vi dro fra Chelsea, at vi kunne møte hverandre. Nå er det sånn, og det er noe vi kommer til å takle bra. Nå spiller vi for landene våre, sier Mjelde.

Norge har satt seg et mål om å ta medalje i VM. Det er et hårete mål tatt i betraktning at laget ikke engang gikk videre fra gruppespillet i forrige EM. Mjelde og resten av spillerne fastholder at dette fortsatt er målsettingen.

Når en journalist spør hva hun tenker om at ikke alle har hatt tro på Norge i mesterskapet, trekker hun bare på skuldrene.

– Vi har hatt tro på oss selv, og bryr oss ikke om hva andre tenker. Vi fortjener å være her. Nå skal vi bare fokusere på å gå videre, sier Mjelde.