Den russiske avhopperen og tidligere lederen av dopinglaboratoriet i Moskva Gregorij Rodsjenkov har vært et hovedvitne i McLaren-rapporten. Han er glad for vedtaket.

– Det er et modig steg av IOC, men min klient vet også om andre statsstyrte dopingprogrammer, sier han gjennom sin advokat Jim Walden.

– Jeg er stolt av arbeidet IOC har gjort med den største dopingskandalen i idrettshistorien, sier Walden.

Norges idretts- og kulturminister Linda Helleland kaller det som har skjedd i Russland en av idrettshistorient største skandaler med systematisk juks og doping av utøvere over tid.

– Da mener jeg at denne sanksjonen er en naturlig konsekvens. Det var en umulighet for IOC å ikke imøtekomme forventningene til idrettsutøvere verden over, sier Helleland til NRK.

– Hva vil dette ha å si for antidopingarbeidet videre?

– Jeg håper dette vil være et vendepunkt i internasjonalt antidopingarbeid. Dette er også helt i tråd med det myndighetene i WADA har forventet, og helt nødvendig for at vi kan gå videre.

– Klok og rett beslutning

IOC: – Jeg håper IOC nå har sendt et tydelig signal om at doping ikke er akseptert, sier Kristin Kloster Aasen Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg synes det er en klok og rett beslutning, sier IOC-medlem Kristin Kloster Aasen om IOCs vedtak om å utestenge Russland som nasjon.

Hun var ikke til stede i Lausanne der IOC gjorde sitt vedtak om å stenge Russland som nasjon ute fra vinter-OL, men fulgte pressekonferansen i Idrettens hus sammen med ledelsen i norsk idrett.

– Hva må Russland gjøre nå for å få lov å komme tilbake?

– De må gjøre det som skal til for å gjenopprette tilliten, og for at Russlands OL-komite skal bli gjeninnsatt. Jeg vil tro at det vil bli utarbeidet et veikart over hva de skal til

– Jeg håper IOC nå har sendt et tydelig signal om at doping ikke er akseptert, sier Aasen.

– Måtte reagere

Norges idrettspresident Tom Tvedt mener dagens IOC-beslutning var riktig.

– Dette er en streng og rettferdig og helt nødvendig beslutning, sier Tvedt.

– Ble du overrasket?

– Egentlig ikke. Det måtte komme en streng reaksjon.

Han mener at IOC ikke hadde noe reelt alternativ.

– Nei. Internasjonal idrett måtte reagere. Det er en klok og nødvendig beslutning. Dette har å gjøre med troverdigheten til idretten verden over, sier han.

Russlands visestatsminister Vitaly Mutko var idrettsminister under Sotsji-OL. Han er bannlyst fra å ha noe som helst med den olympiske bevegelse å gjøre for all framtid.

Men han er samtidig leder av organisasjonskomiteen for fotball-VM til sommeren.

– Hvilket signal gir det?

– Det seier seg vel selv. Men det er FIFA som må ta den diskusjonen videre.