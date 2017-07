– Jeg synes Holund gikk fryktelig fort i Lysebotn opp, sier Klæbo til NRK.

Torsdag forrige uke fosset Hans Christer Holund fra konkurrentene og vant den knallharde konkurransen under Blinkfestivalen med over ett minutt.

IMPONERT: Johannes Høsflot Klæbo mener Hans Christer Holund imponerte stort under Blinkfestivalen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Også Simen Hegstad Krüger gjorde det bra med andreplass.

Klæbo deltok ikke, men fikk med seg lagkameratenes sterke innsats.

– Det er morsomt å se at gutta får det til, men jeg vet ikke om jeg skal glede eller grue meg til å komme på samling med den gjengen der nå, sier Klæbo med glimt i øyet.

– Ikke morsomt

20-åringen har ikke trent med landslaget etter at han ble syk i juni og måtte reise hjem fra samlingen på Sognefjellet. Siden da har han mistet to landslagssamlinger.

Men etter noen rolige uker, og blant annet en Kroatia-ferie, er han nå tilbake i full trening og klar for onsdagens landslagssamling i Meråker - en felles samling for både sprint- og allroundlaget.

– Det er klart at det ikke er noe morsomt å være syk.

– Men det har vært en vanlig forkjølelse og nå gleder jeg meg til å komme skikkelig i gang med treningen igjen sammen med gjengen, sier han.

EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Rolig mai

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn tror ikke sykdomsavbrekket ødelegger for Klæbo - snarere tvert imot.

– Jeg tror faktisk det kan være litt gunstig at han har trent litt mindre første halvdel av sommeren. Det er veldig lett for han, som hadde kjempesuksess i vinter, og bli for ivrig.

– Nå kan han i stedet bygge stein for stein gjennom høsten og kanskje ta ytterligere steg neste vinter, sier Bjørn.

I vinter tok Klæbo både sin første verdenscupseier og mesterskapsmedalje (VM-bronse på sprint). I mai bestemte han seg for å ta det med ro for å få overskudd både mentalt og fysisk.

Men så ble det da også en ufrivillig rolig juni-måned på grunn av sykdom.

– Når det er blitt to ganske kraftig reduserte måneder med trening blir det fra nå og frem til sesongstart enda viktigere at han unngår skader og at han får mer eller mindre kontinuerlig god trening, sier Bjørn.