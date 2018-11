– Vi har valgt det konseptet vi tror har størst mulighet til å bringe et VM til Norge, sa skipresident Erik Røste da han presenterte skistyrets valg mandag kveld.

Norge har ennå ikke søkt om alpin-VM, men hvis det skjer, er det Narvik som blir norsk kandidat.

– Den første muligheten blir VM i 2027, sa Røste.

– Det kreves betydelig større investeringer i Narvik, men vi har også lagt vekt på den enorme viljen og innstillingen der, sa Røste.

Han la til at Narviks vilje og evne til gjennomføre utbygginga, framstår som tilfredsstillende. Men en forutsetning er at alle planer må legges fram innen utgangen av dette året.

– Da snakker vi om bindende erklæringer, garantier og vedtak, la skipresidenten til.

Han forsto skuffelsen som Kvitfjel og Hafjell sitter igjen med. Men han slo fast at det ikke er slutt på satsingen der.

– De tilfredsstiller helt klar kravene. Gudbrandsdalen er uansett viktig for skisporten, og vil være det også framover. Super-G og utfor i Kvitfjell er klassikere i verdenscupen, og det skal de også være i framtida, sa Røste, som lovet dialog med Øyer og Ringebu kommuner om arbeidet framover.

I Nord-Norge stod jubelen i taket.

– Det er bare å gratulere hele alpin-Norge. Narvik vil kunne gi en spektakulær opplevelse som ingen andre byer i hele verden kan gi, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding.

Hafjell/Kvitfjell: – Bedre enn Narvik på 17 punkter

KONKURRENTER: Øyer-ordfører Brit Kamprud Lundgård og hennes kollega i Narvik Rune Edvardsen var konkurrenter om å få sine kommuner som VM-kandidater Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men i Gudbrandsdalen var det naturlig nok skuffelsen som rådet.

Bare tre dager før skistyret fattet sitt valg om å tildele en VM-søknad i alpint til Narvik sendte søkerkomiteen en «drittpakke» på syv sider til skiforbundet og Kulturdepartementet.

I brevet, som NRK har fått innsyn til, hevder Hafjell/Kvitfjell at Narvik ikke er en bedre egnet søkerby enn dem på noen av de sytten punktene skiforbundet har lagt til grunn for tildelingen.

I brevet signert leder av søkerkomiteen i Hafjell-Kvitfjell-Lillehammer, Brit Kramprud Lundgård, står det at de er «skuffet over innstillingen og valg av kandidat».

Deretter følger et syvsiders langt vedlegg hvor Hafjell/Kvitfjell plukker fra hverandre argumentasjonen til skiforbundets arbeidsgruppe som innstilte Narvik som kandidat sist mandag.

Lundgård har ikke vært tilgjengelig for en kommentar mandag, men sa følgende til NRK etter at Narvik ble innstilt som Norges VM-by sist uke:

– Veldig skuffet, og veldig overrasket over de konklusjonene som er truffet. Det vil bety mye for motivasjonen i forhold til videre utvikling av alpinsporten om vi ikke skulle få det, sa Øyer-ordføreren da.

– Vi mener Narvik hadde et bedre konsept. De har et unikt kompakt konsept hvor fjell, by og sjø ligger kompakt sammen. Det gjør at vi tror de kan vinne frem internasjonalt. Det var mandatet vårt, svarte arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lund, som ledet arbeidsgruppen.