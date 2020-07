– Uforståelig for Fotball-Norge

Fotballpresident Terje Svendsen er ikke fornøyd med svaret regjeringen har gitt på deres forespørsel om å starte opp med breddefotball for spillere over 20 år.



Det blir nemlig ingen ytterligere åpning av breddefotballen før tidligst i august.



– Danmark åpnet for hele bredden allerede 7. juni. Derfor er det uforståelig for hele Fotball-Norge at regjeringen ikke kan åpne for trening allerede nå, sier Svendsen til Fotball.no.