Nærmest av alle var Erik Valnes, som nok en gang hang godt på den vanligvis så suverene Klæbo. Til slutt ble det en ny andreplass på Valnes.

– Jeg tror aldri Klæbo har kjent noen puste ham i nakken slik, sier NRK-ekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen om Valnes.

Slik så det ut da Klæbo vant NM-gull foran Erik Valnes og Emil Iversen.

Kjemper om VM-plass

Klæbo sikret altså det som ble hans tredje strake NM-gull i sprint, men innrømmer at det kostet i dag.

– Denne ble tøff. Håvard satte bra fart i starten, og jeg syns det gikk fort nok, ja. Så ble det skikkelig trøkk på slutten der, sier Klæbo, og kikker bort på Valnes.

– Det ble en tett affære hele veien. Det var seks gode skiløpere i dette finaleheatet, og kanskje det tetteste jeg har gått i denne sesongen. Norge har mange som kan ta medalje i VM, sier Valnes.

NM-sprinten var viktig av flere grunner. Den er nemlig også et viktig uttaksrenn til sprinten i VM.

Det var derfor flere landslagsløpere som gikk med et ekstra press denne lørdagen. Særlig Emil Iversen visste at han måtte vise seg frem for å få en plass i VM om noen uker.

Erik Valnes har etter hvert befestet sin posisjon som en av verdens ypperste sprintere. Foto: Terje Pedersen / NTB

Iversen har pleid å være et av Norges sikreste kort, men denne sesongen har han vært som forfulgt av uhell: Han har blitt disket, røket staven, men har vel å merke én pallplass i verdenscupen å vise til.

Likevel la trener Arild Monsen press på Iversen før helgens NM-sprint og sa at eleven helt enkelt måtte vise at han kan levere.

Det gjorde han, i alle fall i den grad at han denne gangen tok seg til finalen og gjennomførte helt uten uhell og gikk inn til tredjeplass like bak Klæbo og Valnes.

Regionslagsløperen Sivert Wiig imponerte ved å ta fjerdeplassen, og kan muligens være i ferd med å gå seg inn i VM-uttaket.

Falla tilbake på vinnersporet

På kvinnesiden hadde også verdensmester Maiken Caspersen Falla et uvant press på seg. Hun har stått over store deler av sesongen på grunn av problemer med luftveiene, og maktet kun en fjerdeplass i comebacket i et nasjonalt renn forrige uke.

I NM fikk hun tøff kamp av Anna Svendsen, men i spurtduellen fikk Falla staket seg først over målstreken med et nødskrik.

– Det er stas med medaljer, he-he. Jeg satt og så over det jeg har gjort av trening, og så sent som i desember var det ekstremt mange dårlige økter. Det har vært tungt, og det slo meg i går at den stigninga jeg har hatt den siste måneden har vært helt ekstrem, sier Falla, og legger til:

– Jeg har masse å gå på, og jeg tror skirenn og konkurranser kommer til å gjøre meg enda bedre.

Slik så det ut da Maiken Caspersen Falla gikk inn til en ny NM-tittel.

Også ekspertene lot seg overbevise av Fallas sprint.

– Gi Maiken en måned, så skal svenskene få svette litt i VM, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Maiken har hatt en veldig positiv utvikling. Det hun har levert her har vært veldig bra, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.