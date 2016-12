I alle fall dersom vi skal tro assistenttrener Magnus Brevik. Han ledet pressesansen på Gardermoen der troppen ble presentert mandag.

– Vi tror Tande kan vinne hoppuka. Han går inn med selvtillit og resultater som tilsier at vi kan sette oss det målet. Han blir et sterkt kort for oss, sier Magnus Brevik.

– Kan gå for seieren

Anders Fannemel, Tom Hilde, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Daniel-André Tande er de fem som skal forsvare norges ære i den tradisjonsrike hoppturneringen.

UTTAK: Norges skiforbund tok ut hopperne til den tysk-østerrikske hoppuka på en presseseanse på Gardermoen.

– Med full klaff tror jeg at det er lov å håpe på mer enn pallen i hoppuka. Hvis alt stemmer kan jeg gå for seieren totalt, sier Tande selv om egne sjanser.

22-åringen har hatt en strålende start på sesongen, men falt fra bakkerekord og en mulig seier under søndagens renn i Engelberg.

Tande klarte ikke å holde seg på bena da han landet på 144,5 meter, men den skuffelsen er allerede historie.

– Jeg tenker ikke på fallet mitt i det hele tatt. Det blir blokkert ut. Jeg fokuserer kun på å gjøre mitt beste, sier Tande.

Kamp om siste plass

Turneringen går av stabelen 29. desember - 6. januar.

– Målet er alltid å være med å kjempe om pallplasser, fortsetter Brevik.

Johann André Forfang og Joachim Hauer kjemper om den siste plassen. Det avgjøres etter COC-rennene i Engelberg i romjulen.

– Ja de to (Forfang og Hauer) hopper på en måte mot hverandre i kontinentalcupen før hoppuka. Men de er også lagkamerater ved siden av det, og det skal nok gå veldig fint, sier assistenttrener Brevik.

Hilde tilbake

TILBAKE: Tom Hilde har kjempet seg tilbake på det norske hoppukelaget. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Etter noen tunge sesonger har også Tom Hilde kjempet seg tilbake på laget. Selv mener han det er naturlig at han er tilbake i sirkuset.

– Det blir alltid blåst opp at jeg gjør comeback. Jeg skjønner ikke så mye av det, gliser 29-åringen fra Asker.

– Jeg har vært hjemme enkelte ganger under hoppuka, og det er ikke det helt store. Derfor er jeg veldig glad for den formstigningen jeg har hatt i det siste, og glad for å få være en del av laget, fortsetter Hilde.

Rennene som også er verdenscup går i Oberstdorf (30/12), Garmisch-Partenkirchen (1/1-17), Innsbruck (4/1-17) og Bischofshofen (6/1-17).

- Tande er helt klart en spydspiss i laget vi sender, men det er flere her som kan melde seg på helt i toppen. Laget er tatt ut med tanke på å være topp 20 i hvert renn, sier Magnus Brevik.