– Something is wrong, sa Egil Danielsen. Men det var det ikke

12 sekunder finnes av levende og kornete bilder fra kastet i den fjerde omgangen i spydkonkurransen under OL i Melbourne i 1956.

Bildene viser mest av alt 23 år gamle Danielsen i tilløpet, samt et spyd blafrende i lufta. Ingen landing, ingen jublende nærbilder. Slikt skaper enda bedre historier enn dem vi ser på fjernsyn.

Jubel ville vi ellers neppe sett for mye av uansett. For på den tiden ble sifrene i kastlengdene vippet opp på tavlen ett og ett og det bakfra. Da det sto 5,71 og bare det første tallet gjensto, trodde Egil Danielsen selv at det skulle komme et 7-tall og mente han ville vært tilfreds. Da 8-tallet kom, ble han i stedet historisk.

Ikke bare var han vår første olympiske mester i spydkast, 85,71 var også ny verdensrekord med mer enn to meter.

Norges tredje OL-gull i friidrett

I et intervju med NRK i 2013 fortalte Egil Danielsen om sin umiddelbare reaksjon på det forbløffende resultatet.

– Something is wrong, sa han til funksjonærene. Men det var det ikke. Veldig langt derifra også. Danielsen var nemlig olympisk mester med en seiersmargin på nesten 6 meter.

Det var Norges tredje OL-gull i friidrett, men det første som ikke var i mangekamp. Det skulle gå 40 år før Vebjørn Rodal bidro med det femte. Og enda åtte år til før Andreas Thorkildsen virkelig tok opp arven etter Egil Danielsen, med sitt overraskende gull i Athen.

Da var det gått nesten 50 år siden den norske nasjonen satt fjetret foran radioapparatene og hørte overføringen fra Melbourne sent i november.

Bilder var det ikke å få sett. Og har nesten ikke vært det senere heller. Men om 12 sekunder i tilnærmet Zapruder-kvalitet mer enn noe annet er mytisk, er det ingen som trenger å lure på hva som skjedde noen dager senere.

For bildene av gullvinner Danielsen tilbakekomst til hjembyen Hamar er ren magi. På grunn av de forskjellige årstidene på den sørlige halvkule, ble sommerlekene holdt i overgangen november-desember. Så det var snøkledd advent som var rammen rundt den olympiske mester da et veldig folkehav tok imot ham på Hamar.



Blir minnet under NM

HYLLEST: Tusenvis møtte fram for å ta imot gullvinneren hjemme på Hamar Foto: Scanpix/ Arkiv / NTB scanpix

Ingen var i tvil om hvilken unik prestasjon deres egen Egil hadde utført. Det ene kastet hvor alt stemte og endret norsk idrettshistorie.



Egil Danielsen beholdt sitt engasjement for sporten til det siste og var fast gjest under Bislett Games.

Kommende helg skulle han hylles når NM i friidrett avholdes i hans hjemby. I stedet blir han æret – og minnet, som mannen bak en av Norges aller største idrettsprestasjoner gjennom tidene.



Something is wrong. Sa Egil Danielsen altså den gang i 1956. Først nå, nesten 63 år senere, er ordene virkelig på sin plass.