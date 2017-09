– Som å se Titanic synke

Om du har sett filmen Titanic, husker du kanskje scenen hvor orkesteret begynner å spille idet båten synker. Det skjedde i virkeligheten også. Vet du hvorfor de gjorde det?

De prøvde å roe ned passasjerene. Idet folk for mot livbåtene, var det viktig å unngå panikk.

Slik sett ligner situasjonen litt på den oppgaven Arsène Wenger har i Arsenal akkurat nå. Laget har tapt to av tre ligakamper, den siste en total kollaps mot Liverpool. Stjernene sutrer, fansen raser, overgangsvinduet var en farse. Skuta synker. Så Wenger må prøve å spre trygghet.

– Er jeg overbevist om at vi kommer til å slåss om tittelen? Ja, sa Wenger denne uken.

Problemet for treneren er imidlertid at stjernene ikke hører musikken. De ser hvor det bærer.

De skjønner at man bør redde seg den som kan.

Alex Oxlade-Chamberlain dro til Liverpool. Foto: Frank Augstein / Ap

Nelson og Willock

Førstemann til livbåten var Alex Oxlade-Chamberlain, som dro til Liverpool på overgangsvinduets siste dag. Han hadde nektet å forlenge kontrakten med Arsenal, og hadde derfor kunnet gått gratis neste år.

Så desperat var han etter å forlate klubben, at han gikk ned i lønn. Arsenal ga ham 1,8 millioner kroner i uken; han sa heller ja til 1,2 millioner fra Liverpool.

Burde dette bekymre Arsenal? Ikke ifølge Wenger, som fikk 350 millioner kroner for spilleren.

– Jeg tror nå at vi er i en sterkere posisjon finansielt sett, sier Wenger.

Men er ikke laget svakere nå?

– Vi har en stall som er god nok til å være konkurransedyktig.

Men hvem skal erstatte Oxlade-Chamberlain?

– Dette åpner døren for unge spillere som Reiss Nelson eller Joe Willock.

Ideell situasjon

Så har vi Alexis Sánchez. Også hans kontrakt løper ut neste år. Snart vil en av verdens beste angripere altså kunne si adjø, uten at Arsenal mottar ett øre.

Grunn til panikk? Nei da. I juli sa Wenger at situasjonen var «ideell». Logikken var at Sánchez ville gi sitt beste, samme hvor lang kontrakten var.

Bedøm selv. I hele sommer har Wenger hevdet at Sánchez ville bli, men sent i august var Arsenal forberedt på å innfri hans ønske om å dra til Manchester City.

Betingelsen var at Arsenal fikk hentet en erstatter, noe de forsøkte ved å by 940 millioner kroner for Monacos Thomas Lemar. Den avtalen gikk i vasken, så en misfornøyd Sánchez ble værende likevel.

Sagaen har nå pågått så lenge at flere av Arsenal-spillerne sies å være lei. De hadde foretrukket at Wenger bare tok pengene og ble ferdig med saken.

Selv Wenger har innrømmet at Arsenal kan tape 1,4 milliarder kroner på at Sánchez blir, basert på overgangssummen de ikke vil få og kostnadene for å finne en erstatter.

Inntil videre forblir Sánchez lagets stjerne. Arsenals sesong er altså avhengig av en spiller som ikke ønsker å være der.

Alexis Sanchez vil bort fra Arsenal. Foto: Olly Greenwood / AFP

Hviterussland neste

Disse to spillerne er ikke alene. Mesut Özil nekter også å forlenge, og kan dra gratis neste år. The Guardian skriver at Héctor Bellerín vil til Barcelona; Shkodran Mustafi er en annen som vil bort.

Og hvem kan klandre spillere? De er ambisiøse typer som drømmer om ligatitler og storoppgjør under flomlysene på Camp Nou, ikke torsdagskamper i Hviterussland mot BATE Borisov.

Det er ikke noe nytt for Wenger å miste stjerner. Både Thierry Henry, Cesc Fàbregas og Robin van Persie stakk, uten at laget falt i stykker. Wenger har hatt en egen evne til å ro i land en fjerdeplass, selv når det har stormet som verst.

Men dette er annerledes, fordi det handler om mistillit blant flere. Vi snakker ikke om én spiller, men fire eller fem samtidig.

Vil trenge nye fjes

Det verste blir når disse spilleren skal erstattes. Sannsynligvis drar Sánchez og Özil gratis neste sommer, kanskje Bellerín og Mustafi også. Det sportslige tapet blir enormt.

Se på forsvaret. Petr Cech vil være 36 år neste sommer og Per Mertesacker vil ha lagt opp. Laurent Koscielny, en stopper som er avhengig av fart, fyller 32 år i morgen. De eneste forsvarerne som verken er over 30 eller vil bort, er Sead Kolasinac, Calum Chambers og Rob Holding.

Hva står Wenger igjen med? En midtbane med mer kvantitet enn kvalitet: Granit Xhaka, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Jack Wilshere, Francis Coquelin, Alex Iwobi og Mohamed Elneny.

Ønsker du å vinne Premier League eller mesterligaen med denne gjengen? Lykke til.

Man skal ikke glemme Santi Cazorla, men han vil være 33 år innen han returnerer fra skade, som ifølge Wenger ikke blir før neste år.

– Han var i stand til å løpe litt i dag, så det er positivt, sa Wenger nylig.

Neymar-effekten

Dette etterlater spissene Olivier Giroud, Danny Welbeck og Alexandre Lacazette. Om Arsenal-stallen for øyeblikket ikke er god nok til topp fire, forestill deg neste sesong når Sánchez og Özil er borte.

Wenger vil trenge store forsterkninger. Og timingen kunne knapt vært verre.

For overgangsmarkedet har fått en gedigen inflasjon i sommer. Neymars overgang fra Barça til Paris Saint-Germain for nesten to milliarder kroner har satt en ny takhøyde; spillere som var verdt 40 millioner kroner i juni, er verdt 70 millioner nå.

Og hvem vil dra til Arsenal? Stjernene er på flukt. Etter all sannsynlighet vil Wenger verken kunne tilby nye spillere mesterligafotball eller realistiske tittelambisjoner.

I tillegg har Wengers rivaler aldri vært bedre. Chelsea er sterke, Tottenham er lure, Liverpool stormer fremover og Manchester-klubbene er styrtrike.

Monacos Thomas Lemar var ønsket av Wenger, men avtalen gikk i vasken. Foto: Franck Fife / AFP

Mot avgrunnen

Det kreves dermed fundamentale forandringer i Arsenal for å skifte kurs, men disse vil ikke finne sted under Wenger, som har kontrakt i to år til. Han kommer ikke til å endre seg.

Denne uken hevdet The Times at Wenger skal ha slaktet spillerne for å tape 4–0 mot Liverpool, mens The Telegraph sa han vurderer å vrake 3-4-3-systemet. Tro ikke disse grepene vil påvirke det store bildet.

I realiteten er det mer som å flytte rundt på dekkstolene idet båten glir ned i havet.

De åtte musikerne på Titanic gikk ned med skuta, og ble i etterkant ansett som helter. Wenger vil nok heller ikke hoppe over bord, men heltestatusen ligger langt unna nå. Arsenal synker, og spillerne vet det.

Det verste av alt er at bunnen ennå ikke er nådd.