– Solskjær tar United tilbake til slik de skal være

– Dette er jo ikke Manchester United fra fem, ti eller 15 år tilbake, sa José Mourinho som ekspert hos Sky Sports søndag.

Mannen som i fjor ledet United i serieåpningen roer ned alle som etter den sterke 4-0-seieren over Chelsea, snakker om United som et storlag igjen.

Likevel, legger han til:

– Men det er fortsatt Manchester United. Man må ha respekt for dem.

Tidligere Manchester United-manager José Mourinho er mer sparsommelig med rosen enn mange andre etter Uniteds 4-0-seier mot Chelsea. Her er Mourinho under kvinnenes fotball-VM i sommer. Foto: Michel Euler / AP

Fergusons prinsipper

I løpet av 90 minutter på Old Trafford søndag snudde United mye av negativiteten rundt laget til positivitet. Og i motsetning til Mourinho mener sjefskribenten for fotball i den britiske avisen The Times, Henry Winter, at United nå viser tendenser til gode, gamle takter.

– Solskjær tar United tilbake slik de skal være og slik de skal spille. De kommer aldri til å gjenopplive Alex Fergusons år, men noen av prinsippene var definitivt der, sier Winter til NRK.

Selv om de ikke dominerte hele kampen mot Chelsea, er det ingen tvil om at Manchester United spilte akkurat slik fansen mener at United skal spille.

Med kamper som den på søndag kommer det også en god del statistikk å kose seg med for dem som støtter Solskjær og United. Her er et utvalg fra statistikkleverandøren Opta:

United vant ligaåpningen for femte året på rad. Dét har ikke skjedd på over 100 år (1905/06 - 1910/11-sesongen).

4-0-seieren var Uniteds største mot Chelsea siden 1965.

Marcus Rashford har aldri bommet på straffe i en tellende kamp

Ole Gunnar Solskjær leder Manchester United til en sterk 4-0-seier mot Chelsea søndag. Her gir han instrukser til Victor Lindelöf. Foto: Phil Noble / Reuters

Yngste startelleveren

Henry Winter påpeker også at Solskjær viser at United ikke trenger å kjøpe så mange spillere som kritikerne hevder de må.

Nyinnkjøpte Daniel James jublet vilt etter å ha scoret i sin Manchester United-debut. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

– Manchester Uniteds historie er å få fram spillere. Vi så Mason Greenwood komme inn, og de har James Garner. Han er en veldig god defensiv sentral midtbanespiller. De har Tuanzebe, som satt på benken hele kampen. Smaling var der ikke, Jones var der ikke. Så det er en revolusjon som går for seg der nå. Selvfølgelig ønsker de en eller to spillere til. Men i dag fikk vi beviset på at han (Solskjær) har handlet godt, sier Winter.

Både Greenwood, Garner og Tuanzebe har vært innom Manchester United-akademiet.

Ifølge Opta var snittalderen på United-laget som startet søndag 24 år og 227 dager, ingen andre lag i årets serieåpning hadde lavere snittalder.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I tillegg bidro alle de tre spillerne United faktisk har kjøpt i sommer (Maguire, Wan-Bissaka og James), i seieren.

For dårlig form

– Det er bare én kamp. Om Solskjær taper de neste fem, kommer ikke denne til å redde ham, men det dreier seg om selvtilliten til spillerne. Atmosfæren rundt Solskjær gjør det mindre sannsynlig at resultatene blir dårlige, sier BBC-journalist Simon Stone til NRK.

Til stede på Old Trafford så han at det var god stemningen på United-benken mot Chelsea.

– Det ser ut som om det har vært en injeksjon av positivitet gjennom sommeren. Solskjær mente at troppen ikke var i god nok fysisk form til å spille slik han ville, men nå er de i stand til å spille slik han vil, sier Stone.