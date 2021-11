– Solskjær har gjort oss stolte

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hyller Ole Gunnar Solskjærs mot etter at han søndag mistet jobben som manager i Manchester United.

I et innlegg på Facebook skriver Støre at det er en bragd i seg selv å våge å ta på seg jobben med å lede verdens største fotballklubb. Han mener nordmenn bør være stolte over det Solskjær har gjort i United-jobben.

– Å takle nederlag og ta ansvar for dårlige resultater, uten å skylde på verken spillere, klubbledelse eller fans, er mye vanskeligere enn å ta imot trofeer. Derfor er det kanskje akkurat i dag vi i Norge bør være ekstra stolte over at vi har hatt en av våre i idrettsverdenens kanskje mest utsatte jobb, skriver statsministeren.

Solskjær fikk snaut tre år i United-jobben. En rekke dårlige resultater den siste tiden førte til at storklubben byttet ut sin norske manager. (NTB)