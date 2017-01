– Skal alltid være en del av verdenseliten

– I mitt hode skal jeg alltid være en del av verdenseliten. Jeg har lyst til å gå fortest mulig på ski. Det er derfor jeg er her, og da må man være i verdenseliten i sitt eget hode, sier 20-åringen fra Trondheim til NRK.

Torsdag ettermiddag kom han til Toblach. Lørdag går han sitt andre verdenscuprenn utenfor Norges grenser.

Og i sin første sesong som senior er det ingen tvil om hvor han legger lista.

– Det er mye som skal gjøres før man står på toppen og det er mange gode som går, men det er klart man har lyst til å stå på toppen. Det er derfor man stiller på start. Så handler det om å være flink til å gjøre de riktige tingene, påpeker han.

Kan tangere Northug

Skulle han vinne lørdagens renn, står han faktisk med identiske verdenscupresultater som Petter Northug hadde på samme tid i sin første sesong som senior – én første, en andre og en tredjeplass.

– Statistikken har jeg ikke sett på, men det kan sikkert stemme. Det handler om å ta skirenn for skirenn og være på hugget, understreker Klæbo.

Northugs ene seier på det tidspunktet kom riktig nok sesongen før, mens han fortsatt var junior. Den rekorden klarer ikke Klæbo å slå.

Klæbo ble nummer tre på sprinten i Ruka. Den plasseringen forbedret han med en imponerende andreplass sammenlagt i minitouren på Lillehammer. Så tok han pause fra verdenscupen.

NEST ØVERST: Bare Martin Johnsrud Sundby kunne hamle opp med Johannes Høsflot Klæbo på Lillehammer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kjipt å se Tour de Ski

Tour de Ski så ha på TV, selv om han åpenbart var kvalifisert.

– Det er kjipt å se Tour de Ski på TV når du vet at du kunne vært der, erkjenner han.

Men:

– Jeg tror at Tour de Ski for min del hadde blitt for tøft. Som jeg ser det nå tror jeg det er et utrolig lurt valg jeg gjorde. Man har lyst til å gå fort etter jul, påpeker vinterens komet.

Lørdag handler det ikke bare om den første seieren. Det handler også om billett til VM-sprinten i Lahti. Der er det klare målet etter at Johannes Høsflot Klæbo bestemte seg i å droppe U23-VM.

Han vil leke med de største gutta.