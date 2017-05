Slovenia er det laget i Norges gruppe som er lavest ranket. Laget har også tapt begge sine kamper i VM. Riktignok mot Sveits (på straffeslag) og Canada.

Landslagssjef Petter Thoresen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Landslagssjef Petter Thoresen presiserer likevel at det ikke innebærer noen enkel match for det norske laget.

– Rangeringen er ikke det samme som at vi skal slå dem. Det håper jeg ikke at gutta tenker, i hvert fall. De vet at vi kan slå dem, men vi må være gode og mye skarpere i alle situasjoner enn det vi var i går (søndag), sier han.

– Må bli mer disiplinerte

Norge ligger nå på femteplass i gruppa etter to av sju kamper, men det er bare to poeng opp til andreplassen. De fire beste går til kvartfinale.

– Vi må opp noen hakk på disiplin og ofre oss for å få poeng. Slovenia er veldig tekniske gode spillere, godt organisert, og flinke til å spille puck til hverandre. Vi må forstyrre dem – mye, sier Thoresen om dagens kamp.

Anders Bastiansen er forberedt på en tøff kamp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NHL-proff Andreas Martinsen mener Norge må prøve å finne tilbake til det laget viste i åpningskampen i VM.

Montreal Canadiens-spilleren var ikke fornøyd med sin egen innsats mot Sveits søndag, da Norge tapte 0–3.

Martinsen håper spillerne kan greie å hente frem den samme innsatsviljen de viste i seieren over Frankrike når laget møter Slovenia i dag.

– Vi må tilbake til det vi viste mot Frankrike, sier Martinsen.

– I den første kampen synes jeg alle gjorde en solid innsats og gjorde det som skulle til for å vinne, mener han.

– Er favoritter

Frisk-spilleren Anders Bastiansen er imidlertid forberedt på en tøff og jevn kamp.

– Det er to jevngode lag som møtes og da er det ofte litt tilfeldigheter som avgjør. Men vi har ofte vært flinke til å stikke av med slike seire.

Jonas Holøs mener Norge er knepne favoritter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Men de er flinke hockeyspillere og det vet vi, understreker han.

Landslagets backbauta Jonas Holøs føler presset om å vinne mot antatt svakere Slovenia.

– Slovenia er et hardtarbeidende lag med gode individuelle spillere, så vi skal være ydmyke i forhold til oppgaven, men samtidig vil jeg si at vi er litt favoritter. Men det gjør ikke oppgaven noe enklere av den grunn.

– Hvordan føles det å være favoritt?

– Man får det presset på seg om at man må vinne og skal vinne. Men spiller vi en bra kamp, tror jeg at vi kommer fra det med tre poeng, sier Holøs.

Slovenias kamper i VM:

Sveits - Slovenia: 5-4 (etter straffeslag)

Slovenia - Canada: 2-7

Les også: Shampo: – Holøs er blant VMs beste backer