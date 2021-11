– Norge kommer aldri til å oppleve en slik kvalik igjen

Gruppespillet i VM-kvalifiseringen er over, og etter ti kamper endte Norge til slutt på den sure tredjeplassen og må se VM fra sofaen.

Dermed er et svært innholdsrikt – og annerledes – gruppespill over for Ståle Solbakken og hans menn.

I den siste, avgjørende kampen hadde Nederland full kontroll, og Norge var til slutt sjanseløse da kampen skulle avgjøres.

Det har ikke vært selvsagt at Norge skulle være med i kampen om VM-billett til siste slutt.

Selv om mye handler om udyktighet, er det også åpenbart at marginene ikke har vært på Norges side denne kvaliken.

I denne saken tar NRK en gjennomgang av det som utviklet seg til å bli Norges kvalikversjon av «Murphys lov»:

Det meste som kunne gå galt, det gikk galt.

Eneste land som spilte hjemme borte

Norge mistet hjemmebanefordelen mot Tyrkia 27. mars. Kampen er spilt i Malaga på grunn av at regjeringen i januar innførte strenge innreiserestriksjoner som også rammet toppidretten.

Norge tapte 0-3 mot Tyrkia i en skuffende kamp. Ingen vet hvordan det samme oppgjøret hadde endt på Ullevaal, men de fleste er enige om at det neppe hadde endt med 0-3-tap.

Norge var i en periode det eneste laget i Europa som ikke fikk spille hjemmekamper i hjemlandet, og Ståle Solbakken benyttet flere anledninger til å gå i strupen på den daværende regjeringen.

– Solbakken hadde jo ikke kommet ordentlig i gang som landslagssjef, heller. Der hadde de hatt ekstra behov for tryggere rammer, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Solbakken døpte Tyrkia-kampen syrlig «Bent Høie testimonial» på pressekonferansen i Rotterdam.

Samtidig tok han selvkritikk for egen kampledelse.

– Da var vi ikke klare. Jeg var ikke klar. Jeg hadde hatt laget i et kvarter da, holdt jeg på å si. Vi dro ned med 33 spillere. Da er det treneren som er nødt til å velge de riktige spillerne, og den riktige taktikken. Jeg tror jeg gjorde om for mye. At spillerne var ukomfortable i den første kampen med det som vi er blitt veldig gode til: Boksspillet og avstanden i laget. Det hadde vært bedre hvis de spilte mer som de hadde gjort før. Den må jeg ta på meg, sa Solbakken.

Bommet da det gjaldt som mest

Før møtet med Nederland hadde Norge notert seg for 173 avslutninger, der 53 av dem gikk på mål.

Likevel scoret de norske gutta bare 15 mål før Nederland-kampen. Her ble det imidlertid bare to avslutninger – og ingen på mål.

Men særlig bortekampen mot Tyrkia (1-1) og hjemmekampen mot Latvia (0-0) står igjen som bitre nedturer.

Hadde Norge avgjort disse kampene hadde slutt-tabellen sett veldig annerledes ut. Da ville Tyrkia hatt ett poeng mindre, og Norge fire poeng mer.

– Vi har ikke hatt uttellingen vi gjerne vil ha, men som landslagstrener er det veldig vanskelig å gjøre noe med det. Vi trener ikke avslutninger med disse spillerne. Det handler om stolpe-inn og stolpe-ut. Med så få landskamper kan det være et snev av tilfeldighet over det, sier Ståle Solbakken.

Stolpe ut

Norge har truffet treverket ni ganger i løpet av kvaliken.

Ifølge NTB er dette hvert av stolpetreffene: Alexander Sørloth (Gibraltar borte og Tyrkia hjemme), Joshua King (Montenegro borte og Latvia borte), Kristian Thorstvedt (Gibraltar hjemme og Latvia hjemme), Erling Braut Haaland (Nederland hjemme) og Birger Meling (Latvia borte) var alle millimeter fra scoring.

I tillegg skjøt tyrkiske Berat Özdemir i egen stolpe mot Norge i Istanbul.

Skademareritt

Forfallene har ballet på seg for Solbakken denne kvaliken. Før samtlige samlinger i 2021 har landslagssjefen fått forfall fra ulike spillere og ikke kunnet stille sin antatt beste ellever.

Verst var det før den svært viktige kampen mot Tyrkia i Istanbul i oktober da et tosifret antall spillere måtte kaste inn håndkleet.

Solbakken beskrev skademarerittet som «ekstremt».

– Selv kona synes synd på meg, sa landslagssjefen, som la til at han aldri hadde opplevd lignende skadekrise på en og samme tid.

Ingen Haaland

Verst for Norge har det kanskje vært at superspiss Erling Braut Haaland har mistet de to siste samlingene.

Dortmund-stjernen har dermed mistet de fire siste kvalikkampene for Norge.

Hvis det er én spiller Solbakken hadde hatt ekstra behov for i disse kampene, er det Haaland.

– Haaland var den eneste spilleren som kunne skape sjanser for Norge i kampen i Oslo. Derfor var det en fordel for oss at han ikke var med i denne kampen, sa Louis van Gaal etter det tamme oppgjøret i Rotterdam.

I Rotterdam slapp de å bruke energi på jærbuen.

– Norge kommer aldri til å oppleve en slik kvalik igjen – med så mye motgang som gjorde det vanskeligere, sier NRK-ekspert Torp.

Til tross for motgangen var Norge med i kampen om gruppeseier og VM-billett til siste slutt. Det bør i det minste gi motivasjon før prosjekt Solbakken fortsetter.

Se målene til Nederland - Bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

P.S: Det fine med fotball er at det alltid kommer nye sjanser. Norges neste viktige konkurranse spilles i juni og september 2022, når neste utgave av Nasjonsligaen arrangeres. To kamper spilles i juni, fire i september, og kan potensielt gi en ekstra-sjanse til EM-sluttspillet i Tyskland 2024. Trekningen av Norges gruppe skjer i sveitsiske Montreux 16. desember.