– Norge har vært bortskjemte. Vi har alltid hatt et godt stafettlag, men Petter Northug har vært forskjellen på gull og sølv, bronse og fjerdeplass, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Finn-Hågen Krogh skal måle krefter mot blant andre russiske Sergej Ustjugov på sisteetappen. Foto: Matthias Schrader / AP

På dagens herrestafett er det Finn-Hågen Krogh som er ankermann for Norge, for første gang i et mesterskap. Petter Northug er uaktuell på grunn av formsvikt.

Det byr på flere endringer for Norge. Ikke fordi Krogh nødvendigvis er noen dårligere ankermann. Men han er litt annerledes, og det er også motstanden Norge møter i dette VM.

– Med Northug har Norge hatt tryggheten om at så lenge man henger med etter tre etapper, så avgjør Northug det uansett på den siste etappen, forklarer Bjørn.

Ville ikke lede

Northug var en type ankermann som egentlig ikke hadde noe spesielt stort ønske om at Norge skulle gå ut med noen ledelse på den siste etappen. Han ville gjerne avgjøre det hele i en spurt - der han hadde sin styrke.

Det lykkes han også med gang på gang, og sørget for noen helt uforglemmelige langrennsøyeblikk for Norge.

I Holmenkollen i 2011 skrenset Northug i mål foran svenske Marcus Hellner. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

I Val di Fiemme i 2013 gjorde Northug denne gesten da han krysset målstreken. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Målet var å stilne hele Sverige, sa Northug om denne hysjebevegelsen han gjorde etter å ha avgjort VM-stafetten i Falun. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norge har vunnet åtte VM-stafetter for herrer på rad. De fem siste med Northug som ankermann.

– At de ikke trengte å gå fra, har gitt de andre på laget en enorm selvtillit og ro i løpene sine. De har ikke følt presset om at de må gå fra underveis, man kan heller vokte på de andre og være med der fremme, sier Bjørn.

Han mener Norge må gjøre det annerledes denne gangen. Bjørn spår at det kan bli nødvendig å skaffe seg en ledelse før det hele skal avgjøres.

Frykter Russland

Det er spesielt Russland han frykter. De har Sergej Ustjugov i knallform på den siste etappen.

– Det hadde vært godt for hjertet om vi hadde ristet av oss russerne før sisteetappen, sier Bjørn, og utdyper:

– Utfordringen nå er at Norge møter trolig tøffere motstand enn Northug noen gang har gjort. Det betyr at vi etter alt å dømme må hekte av Russland før den siste etappen, sier Bjørn.

Han har imidlertid klokkertro på at Krogh kan sikre gullet for Norge.

– Finn har vokst seg til å bli den optimale erstatteren gjennom denne vinteren. Man skulle tro at tomrommet skulle bli stort når Northug ikke er i form og ikke kan gå, men Krogh har imponert i vinter med de to stafettavslutningene han har hatt. Han har allerede knust Ustjugov i La Clusaz før jul, og han satte Sveriges ankermann Calle Halfvarsson på plass i den andre stafetten. Det gjør at jeg ikke ser mørkt på dette, sier Bjørn.

Disse går for Norge fredag: Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn-Hågen Krogh.