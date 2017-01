– Norge er et maskinlag. De ruller videre og gruser motstanderen.

Senegal videre i Afrikamesterskapet

Sadio Mané scoret sitt andre mål på to kamper da Senegal slo Zimbabwe 2–0 i Afrikamesterskapet torsdag kveld. Med to seirer er senegaleserne klare for kvartfinale i mesterskapet, som spilles i Gabon.

Henri Saivet scoret Senegals andre mål.