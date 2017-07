– Når man ikke klarer å se forskjell, bør det gå an å si at det er likt

– Jeg klarer ikke å se forskjell på målfotoet. Det er ikke mulig!

På den syvende etappen av Tour de France var det vrient å kåre en vinner. Ole Kristian Stoltenberg kommenterte spurten for NRK radio, og klarte naturligvis ikke å skille Kittel og Boasson Hagen i mål. Selv ikke da målfoto ble vist, var det mulig å se hvem som var først.

Edvald: – Ikke gøy med delt førsteplass

– Burde det vært likt?

– Når man med det blotte øye ikke klarer å se forskjell ... Da begynner det å være et poeng at man sier at det ikke går an å skille dem, sier Ole Kristian Stoltenberg.

Edvald Boasson Hagen ledet hele spurten, men på målstreken kastet Marcel Kittel sykkelen fram – og kom seg først over målstreken. Selv virket ikke nordmannen veldig begeistret med tanke på å dele seieren.

– Det er ikke noe gøy å få en delt førsteplass heller. Men det er bedre enn å bli nummer to, sier han til NRK.

SE SELV: Så lite skilte de to spurterne.

Tre tusendeler

Sportsdirektør Rolf Aldag har fått dokumentasjon på at Edvald Boasson Hagen var bak. Det er bilder som aldri kom på TV.

– Hvis du forstørrer bildet blir det nøyaktig. Det er tre tusendeler forskjell, og det er fire-fem millimeter, sier Aldag til NRK.

– Har du sett noe så tett før?

– Nei. Men du må se teknologien. For ti år siden var det ikke mulig å skille så mye. Men den lyver ikke. Dette er sport, og det er en del av det, sier Aldag tappert.

Sondre Sørtveit var gjest i NRKs radiostudio, og selv om mange lyttere gjerne ville se Edvald på første, ble han nummer to.

– De har rimelig nøyaktig utstyr. Det er vanskelig å skille, men de måler helt ned til titusendels sekund, sa Sondre Sørtveit i NRKs radiostudio.