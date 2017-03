– Når man er med på nachspielet, vil man først over mål

Raskt føre, lureløp, korte bakker. Dette var egentlig den perfekte femmila for Petter Northug, om han hadde vært i form. I stedet oppsummerer han åttendeplassen på femmila på denne måten:

– Jeg følte meg grei, det var årsbeste formmessig. Kjenner at jeg mangler et høydeopphold for å være i rå form og det er surt når man er med på nachspielet her da ønsker man å være først over mål, det var nærme.

Etter at 31-åringen var litt hissig etter høydeoppholdet i Val Senales, har han ikke kommet tilbake i form. Trolig har trønderen aldri hatt mindre kontroll på formen før et verdensmesterskap. Derfor var det lite sannsynlig at Northug skulle klare å henge med på søndagens femmil.

Viste spor av gammel form

Disse forventningene var også i ferd med å realitet da Martin Johnsrud Sundby satte opp farten med 14 kilometer igjen til mål. Da flere løpere måtte slippe, inkludert den regjerende verdensmesteren.

– Farten må roes ned her nå om de bak skal ha noen som helst sjans, forklarte NRKs langrennskommentator Jann Post.

Som sagt så gjort.

Bare noen kilometer senere kunne TV-seerne se en febrilsk Vidar Løfshus slå armene ned i snøen og hyle. Han hylte på Northug som var i ferd med å gjøre det alle trodde var umulig; Nemlig å ta igjen tetgruppa foran seg.

Petter Northug var igjen med i gullkampen.

OVERRASKET: Da de fleste trodde Petter Northug var borte, slo han tilbake. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Enorm skuffelse

Men i det Sundby klinket til 1,8 kilometer før mål var det slutt. Da klarte selv ikke Petter Northug å henge seg på. Northug gikk i mål til en åttendeplass, mens Martin Johnsrud Sundby bommet på oppløpet og blir nummer fem.

– Som lag er vi skuffet. Vi er klare favoritter til å vinne denne femmila. Det er ikke noe å legge skjul på at resultatmessig er dette en enorm skuffelse.

Kanadiske Alex Harvey var sterkest i spurten og ble verdensmester. Det synes Northug er for dårlig.

– Den beste norsktalende på topp fire kommer fra Storbritannia. Hva sier du om det?

– Nei, det er jo en skandale. Det er ikke noe annet å si om det, svarer Northug.

Lover god OL-form

Nå har Northug som mål å kvalifisere seg til verdenscupavslutningen i Canada. Selv tror han at han bør ha noen pallplasser i verdenscupen for å være sikker på en tur over dammen.

Men det som egentlig opptar nordmannen nå er neste års mesterskap. Et mesterskap han har som mål å finne formen til, nemlig OL.

– Jeg synes løypene der ser bra ut, jeg så jo løpene på TV. Sprintløypa passer meg også bra, tror jeg. Jeg gleder meg til å være med å kjempe om medaljene der.

– Og det er du i form til?

– Så lenge jeg holder meg skadefri og sykdomsfri, og gjør ting riktig, skal jeg være i god form innen den tid, lover han.