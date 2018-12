– Motstanderne har mistet respekten for Magnus Carlsen

– For en tid siden kunne man få en opplevelse av at han hypnotiserte motstanderen, det var nesten som at de andre hadde tapt før partiet startet. Sånn er det ikke lenger, sier sjakkekspert Leontxo García til NRK.

I fjor tapte Carlsen åpningspartiet. Året før tapte han også første parti. I årets VM har han tapt tre ganger, en av gangene mot en 16-åring fra Usbekistan som ikke engang har stormestertittelen. Anish Giri uttalte at Carlsen undervurderer motstanderen. García har en annen forklaring.

– Nå skjønner spillerne at de har en sjanse til å slå ham. Han er ikke i nærheten av å være like suveren som for noen år siden. Konkurrentene har mistet respekten for Carlsen, sier han.

Riktignok står Carlsen med syv poeng etter syv seirer og tre tap, men tapene har kommet mot svak motstand. Torsdag ble ukrainske Aleksandr Zubov for sterk.

– Ingen frykter ham

NRK snakket med flere av de største favorittene i VM etter siste parti torsdag, og ingen av dem hadde særlig troen på norsk seier, selv om Magnus Carlsen er et halvt poeng bak teten.

– Det er ingen som frykter ham nå. I 2013 og 2014, da han var på sitt beste, møtte han opp og knuste all motstand. Han var overlegen sammenlignet med de andre. Nå er det mer ett stort felt med flere favoritter, sier Ian Nepomnjasjtsjij til NRK.

LEDER: Russiske Ian Nepomnjasjtsjij. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Han leder turneringen før siste spilledag, og er en av syv spillere som står med 7,5 poeng etter ti partier.

Dramatisk endring

«Nepo» er blant de hardeste utfordrerne når Magnus Carlsen kjemper om VM-gull fredag. En annen er Sergej Karjakin, som ligger et halvt poeng bak nordmannen.

– Det er fire-fem partier igjen, og han er ikke min favoritt. Det blir vanskelig for ham å vinne når han har tapt mot tre så dårlige motstandere. Det vil i så fall overraske meg veldig, sier Karjakin til NRK.

TROR IKKE PÅ CARLSEN: Sergej Karjakin, VM-utfordrer i 2016. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Men Carlsen trives langt bedre mot tøffere motstand, men det er ingen tvil om at nivået i VM har blitt skyhøyt de siste årene.

– De defensive teknikkene har endret seg dramatisk de siste årene. Ikke bare for stjernene som kjemper i toppen, men også for de med rating helt ned til 2200–2400. Det er mye vanskeligere for Magnus å slå de som er dårligere, og det har blitt enda vanskeligere nå. De vet så mye om teknikker og åpninger på grunn av trening med sterke computere, sier García.

VM i hurtigsjakk avsluttes med fem partier fredag.