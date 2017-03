– Mange vil slutte om astmamedisin forbys

– Hvis vi som har astma ikke får ta astmamedisin, så vil det bli mange dårlige lunger rundt omkring. Jeg tror mange kommer til å slutte dersom astmamedisin forbys, sier Marit Bjørgen.

Marit Bjørgen har selv astma, og behandler dette med reseptbelagt astmamedisin.

Tidligere denne uken uttalte Peter Reinebo i Sveriges olympiske komité at reglene for bruk av astmamedisin må strammes inn. Reinebo har sagt at han mener toppidrettens medisinbruk er på en uforsvarlig kurs.

– Det er viktig at vi adresserer spørsmålet og jobber for en utvikling i toppidretten som er medisinsk og etisk forsvarlig, sa Reinebo til NRK i går.

Har skjedd forandringer

Granskingsutvalget som så på medisinbruken i norsk langrenn konkluderte med at det fantes en uheldig praksis rundt medisinbruk i norsk langrenn. Bjørgen sier at det har blitt gjort tiltak for forbedringer.

– Det skjedde forandringer allerede før sesongåpningen på Beitostølen. Nå er det kun saltvannsoppløsning i smøretraileren, og når vi har reseptbelagte medisiner må vi ha disse selv. Vi får dem ikke av legene lenger, sier Bjørgen.

Bjørgen sier også at utøverne selv må sjekke all medisin de tar.

– Om vi skal ha andre medisiner, så må vi sjekke disse selv. Da må vi bruke google og sånt, sier Bjørgen.

Trygg på regelverket

Marit Bjørgen er selv helt trygg på at hun holder seg innenfor regelverket når hun tar astmamedisin.

– Jeg føler meg trygg på at jeg holder meg innenfor regelverket når jeg tar astmamedisin. Jeg tar den samme dosen i mai som jeg tar i januar, sier Bjørgen.