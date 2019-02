– Legene var overrasket over at jeg kunne drive med idrett

– Det er en skade i lyskekanalen, mellom magen og lysken, som har revnet på begge sider. Så det har vært en stor skade, som ikke har grodd av seg selv. Da må man inn og sy igjen «den glipen», sier Dyrhaug til NRK.

Møtet med helsepersonellet, som skal være helt i verdenstoppen på sitt felt, ble merkelig.

– De var veldig overrasket over at jeg kunne drive med idrett. Det sa hun damen i Tyskland. Så nå blir det spennende hvordan det går når jeg får orden på det, sier Dyrhaug.

– Det var betydelige skader

Etter å ha lett etter grunner for at Dyrhaug ikke kunne trene ordentlig og hardt, og hatt trøbbel med kroppen i lang tid, fikk 31-åringen endelig påvist «Gilmores Groin». Der og da røk en billett til VM, men Dyrhaug var først og fremst fornøyd med at de hadde funnet årsaken til problemene.

VM RYKER: Det blir ikke tur til Seefeld på den nyopererte trønderen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dermed ble han operert i Tyskland 15. januar.

Dyrhaug anslår at lysketrøbbelet startet med en strekk for 15 år siden. Den gangen var han ikke bare langrennsløper, men også fotballspiller. I München fikk han beskjed av legen om at en slik skade var mer vanlig i fotball, hockey og andre idretter.

– Jeg var den første skiløperen de hadde hatt inne, sier Dyrhaug.

– Men det var betydelig skader. Jeg måtte sy igjen fire ganger to centimeter på den ene siden, og tre ganger to centimeter på den andre siden. Så det er klart, det er ikke rart jeg har hatt mye trøbbel og mye vondt. På en måte er det greit å få svar på ting, sier han – og fortsetter:

– Fordi slik det har vært det siste året – og årene – har jeg hatt mye plager. Så jeg håper jeg kan bli en ny mann. Så får vi se når jeg begynner å trene skikkelig.

– Får jeg orden på dette, kan det bli artig

FORNØYD: Dyrhaug ser lyst på fremtiden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nå håper han å returnere tilbake i god form. Han påpeker at man vet aldri hva som skjer. Men han gleder seg til å presse seg selv og trene hardt igjen.

Dyrhaug mener i hvert fall selv at han blir verdens mest glade person dersom han nå kan holde seg frisk og skadefri i årene som kommer.

– Selv om jeg har gått en del gode skirenn og fått med meg noen VM-medaljer, så har det vært mange flere uker på sidelinjen enn omtrent jeg har konkurrert. Får jeg orden på dette nå, så kan det bli artig.