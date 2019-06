Han var en svært habil styrkeløfter, og konkurrerte i både løping, styrkeløft og strongman. Men en trafikkulykke snudde livet hans opp ned.

– Det var en bilulykke, motorsykkel mot bil. Armen ble revet av i kollisjonen. Jeg lå tre og en halv måned på sykehus. De tre første ukene lå jeg i koma, sier Jan Arthur Aune til NRK.

Etter ulykken har legene fortalt at han egentlig skulle ha vært død – tre ganger!

– Motorsykkelen smalt inn fronten i en møtende bil, og armen ble revet av da den festet seg i takstativet. De fleste hadde omkommet av sammenstøtet, men musklene var så sterke, og reddet meg.

– Etter sammenstøtet ble han liggende med store blødninger. Aune forteller at han mistet fire liter blod, rundt 80 prosent av blodet i kroppen. Men hjertet hans var så sterkt at det klarte å slå, selv med bare én liter blod igjen.

– På sykesengen etter ulykken fikk jeg infeksjon i armen. Den var sterk nok til at den – egentlig – skulle vært dødelig.

– Legene klør seg i hodet og skjønner ikke at jeg fortsatt lever, sier han.

Startet med håndbak

– Da var jeg så langt nede som jeg kunne ha vært. Jeg gikk fra å være supermann til å være helt hjelpeløs, jeg trengte hjelp til absolutt alt. Det er en omstilling som kan knekke de tøffeste, sier Aune.

Men han nektet å bli liggende. Han var forespeilet 9–18 måneder på sykehus, men var ute etter tre og en halv måned.

Da var høyrearmen amputert. Han er lam i halve overkroppen, og har kun én lunge. Høyrebeinet ble så kvestet i kollisjonen, og skulle egentlig amputeres. Men legene klarte å sette sammen restene av høyrebeinet, som nå er litt kortere enn tidligere.

Først forsøkte han å fortsette med styrkeløft, men med én arm, én lunge og et litt kortere høyrebein ble det for krevende Da ble håndbak løsningen.

HOLDER SEG FAST: Motstanderen holder seg fast i en stolpe, noe som har veldig mye å si i kampen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Nordisk mester

Aune føler seg heldig over alt han får oppleve, som for eksempel i Stavanger under NM-veka. Det har sendt ham til EM, der han oppnådde en femteplass. Han er også nordisk mester for parautøvere.

ÉN ARM: Jan Arthur Aune bryter mot funksjonsfriske under NM-veka. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Det er enkelte ting jeg ikke får til, for eksempel med sidepress og baktrykk. Det er helt essensielt i håndbak. Men jeg synes at jeg fikser det ganske greit; jeg finner motivasjon i stadig å bli bedre.

Selv om kroppen bruker lengre tid på å restituere seg etter ulykken, vil han så gjerne komme seg ut. Han deltar ofte på løp i fjellet, sykler og går på rulleskøyter.

– Det eneste jeg ikke får til er å ro. Da ror jeg bare i ring, sier han med en herlig selvironisk tone og ler.