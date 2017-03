– Kunne ha vunnet med annen taktikk

De norske frontløperne ble jaget fram av trenere og støtteapparat på de siste fem kilometerne av VM-femmila.

Planen var å riste av spurterne, for at Norges kaptein Martin Johnsrud Sundby eller en av de andre kapasitetsløperne på det norske laget skulle sikre gull.

Men det var bare én av de store spurterne som slapp. Og det var Norges spurter Petter Northug, som klamret seg fast i tetgruppa i over 48 kilometer.

– Det kunne ha skjedd, svarer Northug på NRKs spørsmål om han kunne vunnet løpet med et annet finaleopplegg.

– Enkelt hva strategien blir

– Det som mangler for at jeg er med inn, er at det blir kjørt litt rolig her fra 45 kilometer og opp til det høyeste punktet. Da har jeg saft i beina til å være med. Men det er veldig forståelig at når fire på laget ønsker stor fart og jeg ønsker lav fart, så er det ganske enkelt hva strategien blir, utdyper Northug.

Northug er med andre ord ikke kritisk til det som skjedde.

– Vi var enige alle sammen på møtet i går om at det skulle kjøres knallhardt fra stadion og opp til toppen, sier han.

– Var det noen kommunikasjons underveis? Ba du om at det skulle gås saktere?

– Jeg var i så dårlig form at jeg klarte ikke å snakke noe underveis. Det var så vidt jeg klarte å drikke. For min del handlet det om å overleve de siste 15 kilometerne.

EN TING SOM MANGLER: Norges spurter er borte når spurten går. Du trenger javascript for å se video. EN TING SOM MANGLER: Norges spurter er borte når spurten går.

Sjefen: – Håpløst

Northug gikk i mål til en åttendeplass 12,3 sekunder bak kanadiske Alex Harvey, som vant spurten foran russiske Sergej Ustjugov og finske Matti Heikkinen.

Sundby ble femtemann, tre sekunder bak vinneren.

Ifølge landslagssjef Vidar Løfshus var det aldri tema å endre taktikk.

– Det er helt håpløst i et slikt langrenn å ha noe som helst taktikk. Folk må finne posisjonene sine selv. Er det noen som ofte klarer å finne en posisjon for en spurt, så er det Petter. I dag var han ikke der og da er det noen andre som tar hjem gullet, sier Løfshus.

– Jeg hadde trodd noen skulle rykke ut fra stadion på sisterunden. Da jeg så ingen gjorde det, trodde jeg Petter hadde gode muligheten. Det var synd han ikke klarte å henge med i den siste lange bakken, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland, som opplevde at alle de norske gikk for egne muligheter.

– Martin gjorde alt han kunne for å vinne. Hans taktikk var å gå fra, og det var det riktige å prøve i dag også. Dessverre klarte han det ikke, konstaterer Aukland.