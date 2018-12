I en afrikanskinspirert murhytte med sjiraffer, sebraer og neshorn som nærmeste naboer, har den norske troppen til EM i terrengløp innkvartert seg.

AFRIKA: Dette var utsikten fra stuevinduet til Bjerkeli Grøvdal i utøvercampen i Nederland. Foto: Skjermdump fra Instagram

Den noe uvanlige utøvercampen i nederlandske Tilburg matcher EM-løypa, som kan minne litt om en afrikansk savanne, om noe våtere og mer krevende.

– Mye opp og ned, mye forskjellig underlag og mye rare ting som trær som ligger i veien. Så det er mye å glede seg til, forteller Jakob Ingebrigtsen som skal løpe i u20-klassen i håp om å forsvare gullet fra 2016 og 2017.

Mål om flere medaljer

Yngstemann Ingebrigtsen er i svært god form om dagen, og har oppnådd alt han ønsket i sesongoppkjøringen. Men også brødrene, Filip og Henrik, som skal løpe i seniorklassen, står med et strålende utgangspunkt før søndagens løp.

KJEMPEFORM: Henrik Ingebrigtsen melder om fantastisk kondisjon. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Jeg tror når det gjelder kondisjonsøkter, så har jeg aldri gjort det bedre. Kondisjonen er bedre enn noen gang, og jeg har bedre forutsetninger for å springe bra i et EM i terrengløp enn jeg har hatt før, forteller Henrik som endte på 11. plass i fjor.

Løypa og distansen (10,3 kilometer) passer ham godt. Enda bedre enn den passer Filip som både er litt tyngre og har litt dårligere kondisjon enn eldstebroren.

Far Gjert tror likevel det er gode sjanser for topplasseringer til dem begge.

– Vi har mål om å få med oss noen medaljer hjem.

At storfavoritt Jakob sier han blir fornøyd med en topp-ti-plassering, tror far Ingebrigtsen bare er sprøyt.

– Sa Jakob?! I all verdens rike. Det tror jeg ingenting på!, sier Gjert som selv blir svært skuffet om den regjerende mesteren ikke får med seg en medalje hjem.

Se EM i terrengløp fra kl. 11 søndag, på NRK 2 eller nrk.no

MEDALJEHÅP: Gjert Ingebrigtsen har troa på at sønnene kan dra med seg edelt metall fra Nederland. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Grøvdal-konkurrenter ute

KLAR: Karoline Bjerkeli Grøvdal har gjort det skarpt i terrengløp tidligere, og er en av favorittene til å vinne hele greia. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Norge stiller med tolv utøvere i Tilburg, både i u20-klassen for menn, senior menn og senior kvinner. I sistnevnte kategori er Karoline Bjerkeli Grøvdal blant de aller største medaljefavorittene.

Hun står med tre bronsemedaljer de tre siste årene, og selv om et par av de argeste konkurrentene står over EM i år på grunn av skade (Sifan Hassan) og dopingutestengelse (Meraf Bahta), tar hun absolutt ikke gullet for gitt.

– For det er jo så mange andre gode! Tyrkia har tre gode kenyanere, blant annet hun som har vunnet to år på rad (Yasemin Can journ.anm.). Så det er flere av de gode konkurrentene igjen, dessverre.