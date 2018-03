– Klubbeieren kom inn i garderoben med en ryggsekk full av penger

– Jeg visste jo ingenting om Kina, og jeg visste egentlig ikke hva jeg gikk til. Men sånn ble det, og det var greit å komme hjem, sier Lars Sætra.

Lars Sætra reiste til Kina for å spille fotball for klubben Baoding Yingli Yitong før fjorårets fotballsesong. Tilbake i norsk fotball forteller han om fotballtilværelsen, som var noe annerledes enn i Norge.

– I den første seriekampen kom klubbeieren inn i garderoben med en ryggsekk full av penger. Det var én million kontanter, også sier han «dette her kan dere få hvis dere vinner».

– Kampen endte uavgjort, så vi fikk bare halvparten. Det skjedde bare en gang, men jeg har aldri sett det før, legger han til.

STRØMSGODSET: Ble et naturlig valg av lag for Sætra, som startet karrieren i klubben. Foto: Mohammad Mnawar / NRK

Kinesisk fotball er i enorm vekst, og det er mye penger involvert i de øverste divisjonene. Sætra har uttalt at penger var en av faktorene til at han først reiste dit. Utover i oppholdet ble det ikke helt slik Sætra hadde sett for seg.

– De gjør litt som de vil egentlig.

– Jeg spilte bra de første kampene. Det gjorde ikke laget, derfor fikk treneren sparken. I Kina er det kun lov med tre utlendinger på laget, så jeg ble satt ned på B-laget. Det var ikke mulig å spille seg inn igjen, og etter det var det kjedelig.

Litt av hvert

– Før hver bortekamp sa treneren vår, «dommeren er på lag med hjemmelaget, så ikke bli sure».

Kulturen i kinesisk fotball bød på flere utradisjonelle inntrykk. Sætra forteller om særlig én kamp som gjorde inntrykk.

– Det var en kamp der vi ledet 2-1, hvor dommeren la til syv minutter overtid. Det andre laget fikk en ufortjent straffe cirka fem minutter på overtid, og resultatet ble 2–2. Det ble tribunebråk, treneren begynte å gråte på pressekonferansen, som resulterte i at han fikk han to års utestengelse. Det var helt sjukt, sier Sætra.

– Vi har ikke gitt opp på forhånd

Sætra begynte å trene med Godset for å holde seg i form etter hjemkomsten. Da han ble med laget til Spania, ble Strømsgodset det mest naturlige laget å velge foran seriestarten.

I 2013 var han med og tok seriegullet sammen med Strømsgodset. Nå er den returnerte «gullgutten» klar igjen for å bidra.

– Jeg syns vi hadde en klar førsteellever da vi vant i 2013. Nå er stallen sterkere og bredere. Målet vårt er å kjempe i toppen. Rosenborg er gode, men vi har ikke gitt opp på forhånd, sier han.