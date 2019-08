– Klar hvis United trenger meg

Zlatan Ibrahimovic (37) gjør det helt klart at han er tilgjengelig for en retur til England og Manchester United, dersom Ole Gunnar Solskjær har behov for hans tjenester.

– Jeg kunne enkelt ha spilt i Premier League, så jeg er klar hvis United trenger meg, sier han, ifølge BBC.

Svenskens kontrakt med LA Galaxy går ut i november. Han har scoret 46 mål på 49 kamper etter overgangen til MLS i mars 2018.

Ibrahimovic scoret 28 mål for United i 2016-17-sesongen, men slet med skader før kontrakten hans ble terminert slik at han kunne dra til USA sesongen etter.

Ole Gunnar Solskjærs United har relativt få alternativer offensivt etter at Romelu Lukaku og Alexis Sánchez har forlatt klubben i sommer.