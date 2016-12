– Jørn Andersen har sagt ja og vi har sagt ja, så vi er enige om en ny kontrakt, sier en smilende generalsekretær i det Nordkoreanske Fotballforbundet, Fru Han UN Yyong til NRK.

Andersen har ikke vært tilgjengelig for kommentarer.

Alle toppene i det Nordkoreanske forbundet møtte opp på Hotel Kyrio i Pyongyang kl. 18.30 lokal tid i dag, 11.00 norsk tid.

Etter det NRK erfarer er det bare kontraktsteksten og underskrift som gjenstår, men partene skal være enige.

Forhandlet de siste ukene

Etter det NRK erfarer er kontrakten på mellom 15–18 måneder. Andersens lønn er ikke en topplønn i forhold til hva han kunne tjene andre steder, men han har vært klar på at de sportslige utfordringene er det som trigger ham.

Forhandlingene mellom Andersen og det Nord Koreanske forbundet har holdt på de siste to ukene.

Som Andersen sa til NRK for noen dager siden, har de vært nær en kontrakt. Det har stått på to punkter: økonomi for Andersen samt en klausul om at Andersen kan gå fritt til en annen klubb eller landslag i perioden dersom et veldig spennende og interessant tilbud skulle dukke opp.

Uro rundt laget

Imidlertid har dette avsluttende møtet vært utsatt gang på gang, noe som har skapt uro i teamet rundt landslaget og blant spillerne. De ville gjerne beholde Andersen.

– Jeg har hatt to andre konkrete tilbud, et som landslagstrener og et som klubbtrener. Samtidig har jeg fått flere uformelle forespørsler. Begge tilbud var mer fordelaktig rent økonomisk enn her nede, men jeg føler at fremgangen jeg har hatt med dette laget her i Nord-Korea har vært så stor at jeg gjerne vil følge disse guttene fremover. Det er 80 prosent sjanse for at jeg fortsetter, sa Andersen på formiddagens trening.

– Spillerne har en treningsiver som er sjelden og noen dem begynner virkelig å komme på et godt internasjonalt nivå. Jeg både håper og tror at vi kan matche mange gode nasjoner i tiden som kommer, sa Andersen før han hadde det siste og avgjørende møtet.

Hjem for å feire jul

Han har bodd i Nord Koreas hovedstad Pyangyong siden mai i en suite på det 44 etasjer store Hotel Kyrio i sentrum av storbyen. Først nå skal han hjem til familien i Tyskland for å feire jul.

Andersen er lei av å bli kritisert for at han har tatt jobben i Nord Korea.

– Jeg er opptatt av å bygge broer og er overhodet ingen politisk person. I idretten skal alle møtes uavhengig av religion og politisk ståsted, sier Andersen.

Landslaget til Nord Korea har hatt seks seire, en uavgjort og et tap under Andersens ledelse og hadde stor suksess i kvalifiseringen til det sør-asiatiske mesterskapet. Asia mesterskapet går i 2018 og er det store siktemålet i tillegg til VM.