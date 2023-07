– Jonas er den reneste rytteren noensinne

Jonas Vingegaards prestasjoner i Tour de France har fått dopingspekulasjonene til å rulle. Danskens sjef er ikke i tvil om at han konkurrerer rent.

– Jeg vet med sikkerhet at Jonas er den reneste rytteren noensinne. Jeg tviler ikke på ham, sa Jumbo-Vismas sportsdirektør Frans Maasen til danske Ritzau før onsdagens etappe.

Vingegaard slo tirsdag knockout på sammenlagtrival Tadej Pogacar på den individuelle tempoetappen. Med kun få dager igjen av rittet har dansken opparbeidet seg en solid luke i kampen om den gule trøyen.

Før onsdagens etappe ble Vingegaard dopingtestet for fjerde gang på to dager, opplyser en talsperson for Jumbo-Visma. Maasen har ingen problemer med at dopingtematikken tas opp.

– Det er en del av jobben, men i mine øyne er det ingen tvil. (NTB)