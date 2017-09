– Jeg personlig og min president har blitt direkte truet av Edvartsen i en konkret sak. Det var veldig ubehagelig, sier generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, til NRK.

Generalsekretæren forteller om truslene i sitt kontor på Ullevaal stadion. Tidligere denne onsdagen kunngjorde han at Norges Ishockeyforbund hjelper Norges Fotballforbund i Edvartsen-saken.

I likhet med Norges Fotballforbund har også Hockeyforbundet reagert på e-poster de mistenker kommer fra Svein-Erik Edvartsen.

– Det er jo ikke hyggelig å motta trusler. Jeg synes ikke vi skal snakke med hverandre på den måten i Idretts-Norge, legger Eide til.

NRK har snakket med flere sentrale kilder i Hockey-Norge, som sier at de har blitt trakassert og truet av Edvartsen. Også forbundet har kjent på truslene.

– Det var ubehagelig

Eides personlige sammenstøt med Edvartsen kom som en følge av et sivilt søksmål da Edvartsen var daglig leder i Lørenskog.

– Hva inneholdt truslene mot deg?

– Det gikk på at han er i stand til å ødelegge for meg hvis han ville det. Det var ubehagelig når du er generalsekretær i et forbund og vi er uenige om en sak som gjelder våre arbeidsgivere, og han som privatperson truer meg som privatperson.

Da den mye omtalte fotball- og hockeydommeren jobbet som daglig leder i Lørenskog Ishockeyklubb ble Norges Ishockeyforbund stevnet for retten etter at Lørenskog ble trukket 20 poeng i straff fordi de hadde levert lisenssøknaden for sent.

– Lørenskog hadde stevnet forbundet for et poengtrekk vi gjorde mot klubben og de gikk da til sivilt søksmål mot oss i den saken.

Konflikten endte med et forlik etter halvannet års krangel.

Elden: – Ukjent for Edvartsen

Svein-Erik Edvartsens advokat, John Christian Elden, kommenterer uttalelsene fra Ottar Eide slik:

UKJENT: For Svein-Erik Edvartsen er dette ukjent, skriver hans advokat, John Christian Elden, i en sms til NRK. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

– Det jeg vet er at Lørenskog, som Edvartsen representerte, vant striden mot Hockeyforbundet, så noen er vel såre og benytter sjansen, skriver advokaten i en SMS.

– Men har Svein-Erik Edvartsen fremsatt noen trusler?

– Noen trusler er ukjent for meg.

Denne uken ble det kjent at Edvartsen sparkes fra jobben som seksjonsleder i Fotballforbundet og at han heller ikke får fortsette som toppdommer neste sesong. Edvartsens advokat har varslet søksmål mot NFF for usaklig oppsigelse.