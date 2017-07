NB! Kampen spilles søndag klokken 12, og sendes på NRK1.

​Kampen skulle ha startet 20.45, men da høljet regnet ned over Sparta stadion i Rotterdam. Over hele banen var det store vanndammer.

– Det er helt håpløse spilleforhold. Hadde de startet kampen til oppsatt tid hadde det blitt en parodi, meldte NRKs kommentator Olav Traaen mens klissvåte spillere forsøkte å varme opp til EM-kvartfinale.

Kampen ble først utsatt fra 20.45 til 21.00. Deretter ble den utsatt på ubestemt tid, i håp om at regnet skulle gi seg. Like før klokken 22 besluttet UEFA at kampen utsettes til søndag.

VANN-KAOS: Banen i Rotterdam ble måkt ut over sidelinjen. Du trenger javascript for å se video. VANN-KAOS: Banen i Rotterdam ble måkt ut over sidelinjen.

Moppet vannet av banen

Store mannskaper gjorde en jobb for å måke vannet av banen. Det endte med at spillerbenkene ble oversvømt. De lignet mer på svømmebasseng.

INNBYTTERBENK ELLER SVØMMEBASSENG? Slik så benkene i Rotterdam ut.

– Jeg håper spillerne har med badedrakt, svømmeføtter og snorkel. Boksen er stappfull av vann, sier Siri Nordby, som er NRKs ekspert under EM.

En av funksjonærene på stadion skulle teste baneforholdene med et frispark. Det endte med et skikkelig plask. Hun landet på ryggen og ble klissvåt. Publikum serverte et jubelbrøl, og funksjonæren svarte med å kaste trøya opp på tribunen.

– Komikveld, konkluderte Olav Traaen.

– Aldri sett maken

Dommer Katalin Kulcsár (Ungarn) og representanter fra det europeiske fotballforbundet (UEFA) inspiserte banen stadig, men måtte konstatere at ballen ikke trillet og at gresset var fryktelig glatt.

VANN, VANN OG MER VANN: En funksjonær forsøker å måke vekk vannet fra banen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

– Jeg har aldri sett maken i en så stor kamp. Men jeg har sett enda verre i en kamp mellom Klepp og Røa for et par år siden, sier Nordby.

Hun var enig i besliutningen om at kampen utsettes.

– Jeg mener at man bør ha gode nok spilleforhold til å spille fotball og forsvarlig fotball. Det er fort gjort å pådra seg skader under sånne forhold, sier Nordby.