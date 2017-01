– Ikke artig at det spruter blod når du tester ski

4. januar måtte en skuffet Iversen pakke bagen og reise hjem fra Tour de Ski. Siden har ingen sett ham.

Nå er han imidlertid klar for skirenn igjen. Til helga gjør han comeback i verdenscupen i Falun, med klare mål.

– Jeg går for å vinne sprinten lørdag. Så får vi se med tremila søndag. Vinner jeg sprinten, stiller jeg nok ikke på tremila, sier han.

Offensiviteten er tilbake. Men det tok litt tid etter Tour de Ski. Det som skjedde var lite oppmuntrende.

Les også: Northug vraket til Falun

Klok av skade

– Det er ikke artig at det spruter blod fra nesen når du tester ski. Det er ikke det beste tegnet på at kroppen er i gjenge. Det er ikke noe du vil skal skje på oppvarminga, sier Iversen.

Neseblod var et av symptomene han slet med under touren. Problemet satt i bihulene.

Klok av skade reiste han hjem og tok det helt med ro.

– Jeg har gjort en viktig jobb for å bygge opp immunforsvaret i ro og fred. Jeg har en forhistorie med at når jeg først har begynt å slite, så har hele vinteren gått før jeg har kommet tilbake i form. Med det friskt i minne har jeg tatt det kuli og bygd meg sakte opp, forteller Iversen.

I helga gikk han et testrenn med seg selv som eneste konkurrent. Det var positivt. Kroppen virker igjen. Nøyaktig en måned før Lahti tør han derfor snakke om VM-planene.

TUNG SLUTT: Det så ikke bra ut da Emil Iversen krøket seg igjennom jaktstarten i Oberstdorf før han brøt Tour de Ski. Du trenger javascript for å se video. TUNG SLUTT: Det så ikke bra ut da Emil Iversen krøket seg igjennom jaktstarten i Oberstdorf før han brøt Tour de Ski.

Planen: 4 VM-løp

– Hvis jeg plukker selv, er det fire distanser jeg skal gå. Det er sprinten, lagsprinten, 15 km klassisk og stafetten. Det er min plan A. Jeg har ikke fått klarsignal, men i mitt hode tror jeg at jeg kan gjøre det bra i de fire rennene, sier 25-åringen.

Det betyr at han ikke satser på 30 km fellesstart med skibytte, som går dagen før lagsprinten.

– Der jeg er i karrieren nå henger et individuelt gull og et stafettgull like høyt. Det handler mest om å få tatt et gull. Og er det én ting som passer meg bra, er det lagsprint klassisk i ei tøff løype. En kul distanse det vil henge veldig høyt å vinne, sier Iversen, som ikke frykter uttaket:

– Jeg synes jeg har gjort gode skirenn før jul og mener jeg fortjener en plass på enkelte ting, så for meg handler det om å vise at jeg har et høyt internasjonalt nivå på formen min. Viser jeg ikke tegn til form, har jeg ikke lyst til å gå VM.