– Ibra, du snakker mye, men beveger deg lite, skal én av Manchester City-lederne ha sagt til Zlatan Ibrahimovic i spillertunnelen da lagene var på vei ut av banen, ifølge opplysninger den spanske sportsavisen Marca har fått tak i.

Dermed startet bråket som skapte overskriftene etter byderbyet i Manchester søndag.

Zlatan – som nylig er tilbake etter mer enn et halvt års skadeavbrekk – startet på benken, og ble byttet inn et kvarter før full tid.

Den britiske avisen The Guardian skriver at politiet måtte skille opptil 20 spillere og lagledere fra hverandre idet det barket løs mellom byrivalene United og City.

Ifølge avisen skal United-manager Jose Mourinho ha bidratt til krangelen ved at at han sa at City-spillerne spilte for høy musikk da de feiret 2-1-seiren i garderoben etter kampen.

FA etterforsker hendelsen

Det engelske fotballforbundet etterforsker saken, og har gitt klubbene frist til 13. desember med å gi sine forklaringer.

INVOLVERT I BRÅK: United-treneren var involvert da det oppstod full krangel i spillertunnelen. Foto: Dave Thompson / Ap

Mourinho og City-målvakt Ederson Moraes skal visstnok ha skreket skjellsord til hverandre på portugisisk.

Citys assistenttrener, Mikel Arteta, skal ha blitt sett med blod rennende nedover ansiktet etter at flasker ble kastet rundt. Og Mourinho skal angivelig ha fått melk og vann kastet etter seg, ifølge The Telegaph.

Det engelske fotballforbundet har gitt klubbene frist til 13. desember med å komme med sine forklaringer på hva som skjedde. Ifølge Marca kan dette føre til reaksjoner.

Lukaku-tabber avgjorde kampen

City-spilleren Nicolás Otamendi avgjorde Manchester-derbyet da han utnyttet en fæl klarering fra Romelu Lukaku søndag.

Med 2-1-seieren er City hele elleve poeng foran United.

UHELDIG LUKAKU: Romelu Lukaku hadde flere sjanser i løpet av søndagens kamp, men lyktes ikke. Foto: Dave Thompson / AP

Lukaku fikk mange skjellsord slengt mot seg på sosiale medier etter kampen. Den belgiske spissen var heller ikke heldig med sin involvering på Citys 1-0-scoring før pause.

United jaktet febrilsk 2-2-utligningen, og mot slutten sto det ikke på sjansene. Da hadde Lukaku og Juan Mata store muligheter, men Citys målvakt Ederson Moraes sto fram med klasseredninger.

Manchester City står nå med 14 strake seirer i Premier League. Det har ingen andre lag klart i én og samme sesong.

Svake tall

José Mourinhos statistikk i møtene med Pep Guardiola ble verre søndag. Portugiseren har kun vunnet fire av 20 kamper mot sin trenernemesis. City-manageren har gått seirende ut hele ni ganger.

United har også bleke tall mot City de siste årene. De har tapt åtte av sine 13 siste derbykamper i Premier League.

Søndagens tap var Uniteds første på hjemmebane siden nettopp byrivalen vant 2–1 i september i fjor.