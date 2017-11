– Hvis noen tar seg nær av det skal man ta det til seg og det tror jeg Petter har gjort, sier Northug-kompis Emil Iversen.

Han og Northug er kjent for å fleipe med hverandre på sosiale medier og 26-åringen har ikke tatt seg nær av Northugs siste sprell.

Men dét har Pål Golberg og Eirik Brandsdal som onsdag sa at de ikke synes dette er innafor. Northugs harseleringen har de siste dagene vært tema på det norske og landslagstrener Tor Arne Hetland kaller det hele for «et grovt overtramp».

Da flere landslagsutøvere møtte NRK etter trening torsdag formiddag var Northugs oppførsel igjen tema.

– Forstår du at det er så nære streken at det blir bråk?

– Ja, jeg har full forståelse. Hvis dette hadde vært et fotballag hadde han kanskje blitt satt ut av troppen til neste kamp, men dette var ganske sikkert ment som en spøk. Petter vil ikke mange vondt, så jeg er ikke redd for det, sier Iversen.

NORGESCUP?: Petter Northug vurderer om han skal gå norgescup på Gålå denne helgen. Verdenscup i Ruka får han i hvert fall ikke gå. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg har lært

Iversen er selv aktiv på sosiale medier og er i likhet med Northug ikke redd for å snakke i titler i intervjuer. Nå røper Iversen at også han er blitt kalt inn på teppet tidligere.

– Jeg har snakket med Hetland (Tor Arne, landslagstrener) og Gro (Eide, presseansvarlig) på siderommet for ting jeg har sagt offentlig i media. Så det er ikke nytt at vi prøver å ha noen spilleregler, men jeg er veldig imot at vi skal ha strenge straffer.

Iversen vil ikke røpe hva som førte til praten på siderommet, men sier han har lært.

– Jeg er ganske fersk i gamet og det er ikke alltid like enkelt. I fjor var det mesterskap og ekstra mye press. Jeg tror jeg har lært av det og at jeg skal klare å prate litt bedre for meg i år enn i fjor.

RUKA: I motsetning til Petter Northug er Emil Iversen på plass og trener i finske Ruka. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Svenskene ville ha Northug-svar fra Bjørgen

Marit Bjørgen, derimot, har vært i gamet lenge. Og torsdag formiddag var det nettopp hun som måtte forklare Northug-saken for svenske medier på langrennsstadion i Ruka.

– Hva sier du til svenskene?

– Hva skal jeg si til dem?, sier Bjørgen litt oppgitt.

For hun vil egentlig bare bruk tid på det sportslige.

– Hadde jeg vært Petter hadde jeg brukt energien på trening og fokusert på det. Og så ville jeg grepet sjansen når jeg fikk den neste helg og gått fort på ski da.

«HVA SKAL JEG SI?»: Marit Bjørgen ønsker nå sportslig fokus inn mot verdenscupåpningen. Likevel måtte hun snakke om Northug-saken torsdag, både for norske og svenske medier. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Harvey: – Dette er over streken

Flere av de internasjonale stjernene som nå har ankommet Ruka har fått med seg bråket rundt Northug.

– Jeg er venn med han på både Instagram, Facebook og Snapchat så jeg har sett det han har lagt ut, sier den regjerende verdensmesteren på femmil, canadiske Alex Harvey, til NRK.

– Kunne du skrevet noe slikt om dine lagkamerater?

– Hvis jeg skulle gjort det hadde jeg sendt det direkte til dem, sier Harvey.

Han kjenner Northugs humor, slik mange i miljøet gjør, men denne gangen mener han den norske skistjernen akkurat har gått for langt.

– Du forstår at det han gjør ikke er så seriøst, men dette er kanskje over streken.

SHOWMANN: Canadiske Alex Harvey byr på seg selv, som her etter VM-gullet på femmila i Lahti. Men canadieren mener Northug nok akkurat gikk litt for langt da han kritiserte lagkamerater offentlig. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Vil ikke ha nye rutiner

Marit Bjørgen mener likevel det ikke er nødvendig med nye rutiner i det norske laget.

– Nei, vi er godt voksne folk, trenger vi nye rutiner?, spør hun og legger til:

– Det er bare å bruke sunn fornuft og folkeskikk så skal det gå bra det her.