Seks år gamle Thiago begynte å skjønne at faren er blant verdens beste, men kanskje også blant verdens mest omtalte fotballspillere.

I 2016, med tre finaletap på like mange år, kokte det over i det søramerikanske landet. De kunne ikke akseptere nederlag etter nederlag når de har verdens beste fotballspiller på laget.

Videoer viste argentinske fans som åpenbart rettet et sinne mot Messi. Noen av dem brente en Argentina-drakt med Messis navn på ryggen.

En statue i Buenos Aires av superstjernen ble også vandalisert av argentinere som hadde sett seg lei av at deres landslag ikke når opp til forventningene. Hele hodet og overkroppen var plutselig borte.

Så nådde altså fansens frustrasjon Messis eget hjem.

For da raseriet mot ham var som størst i hjemlandet, fikk han et spørsmål fra sønnen:

«Hvorfor slakter de deg i Argentina, pappa, hvorfor?»

Messi var mer intens enn vanlig da han fortalte om samtalen med sønnen.

Han sa han var lut lei behandlingen han og de argentinske lagkameratene fikk i hjemlandet.

Han klarte ikke å holde det inne lenger, og leverte en tordentale:

– Det har blitt en vanesak å si ting om meg. Mange løgner og oppfunnet ting. Det gjør meg sint, fordi folk tror på det, freste argentineren.

BRUTAL REAKSJON: Messi var lite populær i Argentina etter å ha tapt tre finaler på tre år, og deretter trukket seg fra landslaget. Foto: MARCOS BRINDICCI / Reuters

Samtidig som han gjennomførte dette intervjuet, ble han fortsatt elsket høyere enn alle andre i Barcelona. Der hadde ingenting foreløpig gått galt, og han hadde skutt dem til tittel etter tittel.

Fire titler i mesterligaen, og klubben var tidvis på et nivå ingen andre klubber kanskje noensinne hadde vært, mye på grunn av Messi.

Hvordan ble kontrasten så stor?

– Messi er normalen

I hjemlandet er det gjerne én mann Messi sammenlignes med. Det er en annen «Messias» i Diego Maradona. Mannen som ledet argentinerne til eufori da de vant VM-finalen mot Vest-Tyskland i 1986.

Han ble udødeliggjort etter å ha scoret med «Guds hånd» og et ikonisk soloraid mot England. At det skjedde i kjølvannet av Falklandskrigen, ga målene og seieren mot engelskmennene en ekstra dimensjon.

VERDENSMESTER: Diego Maradona ledet sitt Argentina til VM-tittel i Mexico i 1986. Foto: Carlo Fumagalli / AP

Dessuten tror flere at personligheten hans er en viktig faktor når han sammenlignes med Messi.

– Messi er mer et vanlig menneske. Han er normalen, sier fotballagent Terje Liverød, som har bodd i Argentina og diverse steder i Sør-Amerika i en årrekke.

Maradona var på sin side alt annet enn normal. Narkotikabruk, mafiaforbindelser og kamp mot Fifa var noe av det som preget hans liv utenfor banen.

– Maradona har sagt: «Tenk hvor god jeg kunne blitt hvis jeg ikke hadde kødda», sier Terje Liverød, som har jobbet som speider og dessuten har vært god venn med Maradona.

Messi har på sin side prøvd å holde en lav profil, og selv sier han det å være i sentrum tar mer enn det gir.

Han føler rett og slett at argentinerne alltid skal ha en mening om ham, og at de stiller spørsmål ved mye av det han gjør.

– Å være Messi har sine negative sider. Noen ganger skulle jeg ønske jeg ikke var kjent. Jeg liker ikke å være i søkelyset eller føle at folk ser på meg, sier han selv overfor Movistar Plus.

Arbeiderklassen og middelklassen

En annen grunn til at mange argentinere holder Maradona over Messi, handler om hvor de kommer fra.

Du kan høre at «Maradona er argentinsk», mens Messi er «spanjol» etter å ha tilbrakt ungdommen og det voksne liv i Barcelona.

Maradona har vokst opp i fattige og enkle kår i utkanten av hovedstaden Buenos Aires. Messi har på sin side vokst opp i middelklassen, og flyttet dessuten til Barcelona som tenåring og fikk godt betalt allerede da.

– På alle arenaer i Argentina, bortsett fra hos River Plate, er det bilder av Diego. Det ble nylig spilt en kamp for fred i Diegos navn, og ettårsdagen siden dødsfallet ble feiret på alle arenaer. Det kommer ikke til å skje med Messi, tror Liverød.

Med lukrative sponsoravtaler og markedskrefter som er helt annerledes i 2022 enn i 1986, har Messi en annen hverdag enn Maradona. Et kontroversielt klubbytte forrige sommer hjalp heller ikke.

– Messi har vokst seg til å bli en fotballkapitalist. Med overgangen til Paris Saint-Germain er han ganske langt unna grasrota i Argentina, sier fotballtrener Viggo Strømme, som har spesialisert seg innen argentinsk fotball og det søramerikanske landets talentutvikling.

Mens Maradona blir hyllet overalt, blir Messi holdt ansvarlig for flere finaletap. Han bor i et land som her helt fanatiske når det gjelder fotball. Det er svart-hvitt, og pressen er helt annerledes der borte sammenlignet med Norge.

– I Argentina er det 100 ganger verre. Det er konspirasjonsteorier og saker som kommer ut av ingenting. Det å være kritisk til Messi selger aviser, sier Strømme.

STJERNEDUO: Lionel Messi og Diego Maradona. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Så nært

12. juni 2014 ble VM i Brasil sparket i gang. Argentina hadde et ess i ermet: Messi.

Med ham på banen tok de seg helt til finalen etter å ha slått ut Sveits, Belgia og Nederland.

I finalen på mektige Maracanã ventet Tyskland, som i sin semifinale filleristet Brasil og vant 7–1. Lionel Messis far, Jorge, advarte om at sønnen var meget sliten. Han fortalte at beina hans føltes som om de veide 100 kilo hver.

Og han var mer nervøs enn vanlig. Mannen som vanligvis scorer og assisterer på bestilling, merket presset så godt at han kastet opp under kampen.

– Det føltes som om jeg hadde tusen eksamener, har Messi sagt.

NERVER: Lionel Messi har selv sagt at han slet voldsomt med å holde nervene i sjakk i viktige kamper som VM-finalen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Det ble bare nesten for Argentina.

I det 113. minutt fikk tyske Mario Götze en ball i perfekt bue fra lagkamerat Andre Schurrle. Ballen ble dempet på brystet og tuppet inn i mål bak Sergio Romero.

Drømmen til Messi og Argentina var knust. Det hjalp lite at han ble kåret til VMs beste spiller.

– Å ta dem til finale er veldig imponerende. Hadde han avgjort finalen, hadde han blitt ekstremt mye større i Argentina, mener Viggo Strømme.

SÅ NÆRT: Lionel Messi øynet VM-pokalen i 2014, men Mario Götze og Tyskland stod i veien. Foto: Bao Tailiang / AP

Argentinerne selv tok tapet med fatning i den argentinske hovedstaden Buenos Aires – i hvert fall en god stund.

Da festen dabbet av utpå natten, overtok fotballpøbler, kjent som «barrabravas», scenen. Steiner og flasker haglet mot politiet, som svarte med tåregass, vannkanoner og gummikuler.

Åtte politifolk ble skadd i sammenstøtene og rundt 40 fotballpøbler ble ifølge argentinske medier pågrepet.

Det skjebnesvangre straffesparket

Allerede i 2015 skulle et sulteforet Argentina få en ny mulighet, denne gangen i Copa America-finalen mot Chile.

Her gikk det til straffesparkkonkurranse på Chiles hjemmearena. Nervene tok overhånd for argentinerne, men ikke for Messi.

Av alle straffeskytterne var det kun han som klarte å sette straffesparket sitt bak Chiles keeper Claudio Bravo. Vertsnasjonen satte på sin side alle fire straffene, og tidligere Barcelona-lagkamerat Alexis Sánchez satte det avgjørende straffesparket.

Drømmen gikk igjen i tusen knas for Messi og Argentina.

Heldigvis for Messi og co. er det kun snakk om et år før muligheten for revansj dukker opp. Den da 28 år gamle Messi presterer meget godt i turneringen i USA.

Med 4-0-seier over amerikanerne blir det ny finale i Copa America. Også denne gangen mot Chile, og igjen blir det 0–0 og straffesparkkonkurranse.

Arturo Vidal bommet først for chilenerne. Nå var det håp for Messi og Argentina.

Stemningen på arenaen i New York tok seg opp for hvert skritt han tok imot ballen.

På Messis tredje steg tok keeper Bravo et steg til høyre. Han oppfattet muligheten, og brente til mot høyre. Problemet var at det var for mye kraft. Ballen føk over målet, og traff de argentinske supporterne.

SJELDENT SYN: Lionel Messi skuffet da det gjaldt som mest. Foto: Julio Cortez / AP

En tydelig sint og skuffet Messi dro i drakten sin i frustrasjon, og tok den tunge veien tilbake til de håpefulle lagkameratene.

– Messi er ingen fremragende straffeskytter. Han statistikker på straffer er under normalen i toppligaene, og det er uvanlig til ham å være, sier ekspert på straffespark, Geir Jordet.

Messi er ikke den eneste som skuffer. Både Chile- og Argentina-spillerne satte to straffer på rappen, men så bommet midtbanespiller Lucas Biglia.

Francisco Silva satte Chiles siste straffe i mål, og nok en gang ble det ikke en tittel på det stjernespekkede mannskapet. Denne gangen stjal Messi overskriftene med sin straffebom.

Mens chilenerne jublet for andre år på rad, var Messi utrøstelig på gressmatta.

– Det er Messi som er mest lei seg etter at han misset straffesparket. Jeg har aldri sett ham så langt nede i garderoben etter en kamp, sa stjernespiss Sergio Agüero.

KNUST: Lionel Messi satt utrøstelig på gressmatta etter å ha bommet i straffesparkkonkurransen mot Chile. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Sjokkbeskjeden

Argentinerne fikk hjertene knust to ganger i løpet av en times tid. Messi sa at nok er nok.

Det store argentinske sa at han ga seg på landslaget, i en alder av 29 år.

– Det er over for meg, sa Barcelona-stjernen i pressesonen.

Flere trodde, eller i hvert fall håpet, at Messi snakket i kampens hete. Men det gjorde han ikke.

– Jeg har bestemt meg. Jeg har prøvd så hardt. Det gjør vondt ikke å være en mester, forklarte han.

Copa America-finalen 2016 var hans tredje finale for Argentina på like mange år, og alle endte med nederlag – gjerne med tårer i øynene.

Han skulle imidlertid angre på beslutningen. Noen uker senere returnerte han, og tok del i VM-kvalifiseringen til mesterskapet i Russland i 2018.

Da snudde etter hvert også lykken for Messi. Han og Argentina kunne omsider løfte et trofé i en internasjonal turnering. I 2021 ledet han Argentina til seier i Copa America etter å ha slått favoritten Brasil 1–0 i finalen.

Messi gikk ned på kne i tårer og ble omfavnet av lagkameratene straks etter kampslutt. Kort tid etter skulle han få en god og lang klem av motstander og tapende finalist Neymar. Han skjønte hvor mye det betød for sin tidligere Barcelona-kollega.

– Etter så mye, har endelig et sterkt øyeblikk nådd det argentinske landslaget. Det var så mange år med så mange skuffelser. Derfor gråt jeg i forrige Copa America, sier Messi om øyeblikket.

ENDELIG: Her innser Messi at han har ledet Argentina til Copa America-seier. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Revolveren

Messi får nå et siste forsøk på å gjøre det samme som Maradona. For nå er slutten nær for mannen med 166 landskamper og som har sparket i gang sitt femte VM med Argentina.

– Messi har en revolver rettet mot hodet som heter VM. Hvis han ikke vinner VM, blir han skutt og drept, sa Argentinas landslagstrener Jorge Sampaoli metaforisk i 2018.

De argentinske landslagsspillerne har allerede fått høre det. De gikk på et utrolig tap mot Saudi-Arabia i VM-åpningen.

Presset er økende. Messi må trolig opp mange hakk for å unngå nytt raseri i hjemlandet. Nå har han større press på sine skuldre enn på lenge.

– Det finnes ingen unnskyldninger. Vi kommer til å være mer samlet en noen gang. Denne gruppen er sterk, og det har vi vist tidligere, sier Messi, ifølge det argentinske landslagets Twitter-konto.

Kilder: NTB, Marca, Dagbladet, VG, NRK, TyC, Movistar Plus, ESPN