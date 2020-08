RBK møter islandsk lag i Norge

Forrige uke hersket det en del usikkerhet rundt hvorvidt Rosenborgs møte med islandske Breidablik 27. august ville bli spilt i Norge.



Island er nemlig definert som et «rødt land» av regjeringen, og kampen var vurdert flyttet til Ungarn – som UEFA har satt som nøytral grunn.



Det samme gjaldt også for landslagets kamper 4. og 7. september.



Årsaken til det er at innreisekarantenen på ti dager ikke er forenelig med islendernes hjemlige ligaoppsett.



Daglig leder i Rosenborg BK, Tove Moe Dyrhaug, bekrefter i en tekstmelding til NRK at de vil møte Breidablik i Trondheim, og at det islandske laget erstatter innreisekarantene med grundig testing.