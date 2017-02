– Håper ingen får oppleve den samme tabben

Petter Northug blir ikke norsk ankermann på VM-stafetten i Lahti, etter å ha hatt jobben i alle internasjonale mesterskap fra og med Sapporo-VM for ti år siden.

Beskjeden ga han allerede under NM på Gåsbu, og helt definitivt ble det da Northug mandag trakk seg fra den norske VM-troppen.

– Det føles riktig, sier han til NRK.

– Jeg ikke er kvalifisert for jobben. Og i og med at jeg vet hvordan det er når du er …

Northug lar det henge i lufta.

– Riktig å ta det opp

– Jeg var i samme posisjon selv i 2006. Da burde jeg ha gått den sisteetappen. Jeg var Norges desidert beste ankermann og avslutter, men fikk da ikke lov å gå. Jeg håper at ingen skal få oppleve den tabben som Krister Sørgård gjorde i 2006. Det slipper vi i år, i og med at vi tar ut han som er sterkest til oppgaven.

– OL-vrakingen i 2006 stikker ganske dypt?

– Ja, men jeg mener det er riktig å ta det opp også, for vi har fått en helt annen holdning nå. Og vi ser at unge løpere, som Johannes Klæbo, kan gjøre det bra og tåler å gå i seniorsirkuset med en gang. Vi må ikke bli nummer seks igjen, sier Northug med referanse til OL-stafetten i Torino.

Ankermann i stafetten blir etter alt å dømme Finn-Hågen Krogh – mannen Northug selv har pekt på.

– Har ikke respekt

Northug mener også at nevnte Klæbo kan være en aktuell mann for laget. På tre andre distanse mener Northug at Klæbo allerede bør være inne.

– Som det ser ut nå er han nok kapabel til å gå sprint, lagsprint og 15 km klassisk. Han viste i NM at han er sterk der, og jeg tror løypa i Lahti passer ham bedre enn den som var i NM.

Northug var i sitt siste juniorår da han ikke fikk gå i Torino. Klæbo er inne i sitt første juniorår. Northug er imponert over mannen som har fått tilnavnet «nye Northug».

– Han er en forholdsvis uredd førsteårssenior som har kommet rett inn i sirkuset og viser at han ikke har respekt og ønsker å vinne skirenn. Det er én ting, og så klarer han å spille på sine styrker under skirenn, ta kommando, viser ikke respekt for de som har vært i sirkuset lenge eller er gode, han holder seg til sin plan og gjennomfører den, og derfor tror jeg han kommer til å bli veldig god i årene framover, sier Petter Northug.